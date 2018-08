Norcia Rimozione delle macerie all’interno della basilica di San Benedetto

Terremoto Centro Italia : riprese le operazioni di rimozione delle macerie della basilica di San Benedetto di Norcia : A seguito dei crolli causati dal Terremoto del 2012, le operazioni di rimozione delle macerie all’interno della basilica di San Benedetto di Norcia sono riprese oggi. “In questi giorni si sta realizzando in laboratorio una piattaforma in ferro che verra’ montata giovedi’ all’interno della chiesa e che ci permettera’ di arrivare al livello delle macerie, oggi stratificate per circa tre metri di altezza“, ...