Non solo Autostrade per l' Italia Anche per Gavio e Toto rendimenti garantiti al top

Non solo Autostrade per l'Italia. Anche per Gavio e Toto rendimenti garantiti elevati : Le convenzioni sottoscritte con alcune delle maggiori società concessionarie italiane prevedono rendimenti garantiti simili a quello assicurato ad Autostrade per l'Italia (10,21% lordo e 6,85% netto). È quanto emerge dai Piani economico-finanziari resi pubblici.In particolare, Strada dei Parchi del Gruppo Toto ipotizza un tasso di remunerazione del capitale investito del 9,71% lordo (6,25% netto) mentre la Satap Tronco A4 del ...

Zoe Cristofoli è la nuova fiamma di Fabrizio Corona/ "Non sarò io a salvarlo - deve cambiare da solo" : Zoe Cristofoli, la nuova fiamma di Fabrizio Corona, racconta la love story al Corriere della Sera e dichiara: "non sarò io a salvarlo, deve cambiare da solo".(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 13:48:00 GMT)

Cutillo della Uil Rua : Ricerca - elemento centrale per lo sviluppo. Serve rete Non solo per studiare i terremoti. : Di qui l'invito da parte di Cutillo alla politica regionale "affinché si faccia promotrice di politiche capaci di attrarre risorse ed investimenti, in un contesto che riguardi ovviamente tutto il Sud ...

Francia - un guaio per Macron Si dimette il ministro Hulot : «Io solo - Non ci credo più» : Era uno dei membri del governo più popolari. Ha lamentato «i piccoli passi» che è riuscito a fare sul clima e sui temi ambientali nei 14 mesi al governo

Francia - grana per Macron Si dimette il ministro Hulot : «Io solo - Non ci credo più» : Era uno dei membri del governo più popolari. Ha lamentato «i piccoli passi» che è riuscito a fare sul clima e sui temi ambientali nei 14 mesi al governo

Monza ma Non solo - Milano si prepara al Gp d’Italia : tutto pronto per il ‘Formula 1 Milan Festival 2018’ [GALLERY] : La città di Milano ha organizzato un apposito evento in vista del Gp d’Italia in programma a Monza nel week-end Il Gp d’Italia è ormai alle porte, Monza si prepara ad accogliere il circus dopo l’emozionante gara di Spa. Un week-end mozzafiato, reso ancora più speciale dall’evento che la città di Milano ha organizzato a partire da domani: si tratta del “Formula 1 Milan Festival 2018”, in programma da ...

Francia - si dimette ministro dell’Ambiente Nicolas Hulot : “Sono rimasto solo - fatti piccoli passi. Non voglio più mentire” : Il ministro francese dell’Ambiente, Nicolas Hulot, ha annunciato che presenterà le sue dimissioni. La sua decisione è maturata dal fatto che è riuscito ad ottenere solo “piccoli passi” in materia ambientale. Ai microfoni di France Inter ha dichiarato di essersi sentito “lasciato solo” dal governo sulle questioni ecologiche. Hulot, fondatore dell’associazione ecologista “Fondation Nicolas-Hulot pour la nature ...

Halo : The Master Chief Collection si aggiorna con il supporto 4K HDR e Non solo : 343 Indutries ha reso disponibile un corposo aggiornamento per Halo: The Master Chief Collection del peso di ben 73 GB, il quale aggiunge il supporto 4K e HDR oltre molte altre novità, a seguire i dettagli. Halo: The Master Chief Collection si aggiorna con il 4K Grazie alla tecnologia Intelligent Delivery potrete decidere quali parti dell’aggiornamento scaricare, di seguito vi riportiamo le migliorie ...

Venezia 75. Perché Suspiria di Guadagnino Non sarà solo un remake : «Non chiamatelo remake», suggerisce Luca Guadagnino a proposito del suo Suspiria. Lui lo definisce piuttosto «un omaggio» alle emozioni che gli procurò l’originale di Dario Argento. «Ogni film che faccio è un passo tra i miei sogni di ragazzo. Ho visto il poster di Suspiria quando avevo undici anni e il film quando ne avevo quattordici, mi colpì duramente. Iniziai da subito a immaginarne una mia versione». Gli si può credere: l’horror del 1977, ...

Ancora violenze sulle donne nei luoghi delle vacanze. Da Jesolo a Rimini - cambia il tipo di aggressore - ma Non le vittime : Confermato l'arresto del migrante senegalese che aveva abusato di una quindicenne sulla spiaggia di Jesolo. 'Contro di lui prove schiaccianti' ha detto il procuratore. A Rimini indagati per violenza ...

Non solo Control e la modalità storia di CrossFire 2 : Remedy è al lavoro su un terzo gioco non ancora annunciato : Remedy è stata tra i protagonisti della Gamescom 2018 e, nel corso della sua conferenza, ha rivelato che sta lavorando a un terzo gioco non ancora annunciato. Come segnala DSOGaming, la compagnia sta attualmente lavorando su Control e sulla modalità storia per CrossFire 2, sta sviluppando ulteriormente il suo Northlight Engine e sta lavorando a questo terzo progetto non annunciato.Sfortunatamente il team non ha rivelato ulteriori dettagli su ...

“Non è andata sempre così!” Chiara Ferragni e quel drammatico segreto : viene fuori solo adesso - a pochi giorni dal matrimonio. Lo rivela mamma Marina : Ci siamo, The Ferragnez sono pronti per il matrimonio più social dell’anno. Mancano sei giorni scarsi al primo settembre. Noto, la capitale del Barocco, diventerà per un giorno la località più ricercata su Google: la Sicilia sarà presa da assalto dai paparazzi che cercheranno di portare a casa uno scatto vincente. Nessuna esclusiva fotografica: Federico e Chiara documenteranno tutto sui social network. Intanto, il duo è tornato a Milano: ...

Nel 2017 decine dipendenti tesla passati ad Apple - Non solo per Project Titan - : In ogni caso, tesla continua a credere nella propria missione, che attualmente ripaga di ogni sacrificio fatto, e che in futuro ripagherà ancor di più, considerando che il mondo sembra muoversi ...

Torna il 1 settembre la classica del podismo 'Lucca di Notte' : Non solo sport - ma anche un'occasione per scoprire la città : LUCCA Appuntamento podistico unico nel suo genere, in quanto si disputa di sera, questo sabato 1° settembre, con la stracittadina "Lucca di Notte" aperta a tutti. Torna infatti la tradizionale marcia ...