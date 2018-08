Non cediamo al fanatismo politico

Rummenigge : "Lewandowski non si muove - Non cediamo i migliori. CR7? Non spendiamo quei soldi per un 33enne" : Karl-Heinz Rummenigge . Getty Images Irremovibile, "anche di fronte a offerte mostre superiori ai 100 o 150 milioni". Karl-Heinz Rummenigge , a.d. del Bayern Monaco, ha così ribadito una volta di più "l'...

Bayern Monaco - braccio di ferro con Lewandowski : “vuole andar via - ma noi Non lo cediamo” : Lewandowski vorrebbe dare l’addio al Bayern Monaco in questa sessione di mercato, ma il club sembra avere altre idee Incredibile ma vero, il Bayern Monaco intende trattenere Lewandowski anche contro voglia. “Robert non lascerà la squadra, non vogliamo assolutamente cederlo. È vero che lui spinge per andare da qualche altra parte. Ma una cosa è quello che piacerebbe a lui, un’altra quello che vogliamo noi. Robert ha un ...