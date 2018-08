Nicky Hayden | la famiglia chiede sei milioni di euro di risarcimento all’automobilista

ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 agosto 2018) LadiHaiden ha chiesto seididiall’automobilista che il 22 maggio 2017 ha investito e ucciso il pilota statunitense a Misano Adriatico (Rimini). Il campione di motociclismo era stato travolto da una Peugeot 206 CC guidata da un 31enne di Morciano di Romagna. A dare la notizia della richiesta dellaè il Resto del Carlino. Il processo per omicidio stradale inizierà il 10 ottobre al Tribunale di Rimini, mentre il prossimo 9 settembre, durante la MotoGp di Misano, sarà inaugurata una stele in memoria dinel luogo dell’impatto che si trova tra via Tovoleto e Cà Raffaeli. Nel maggio 2017 il pilota statunitense, campione del mondo della MotoGp del 2006, si stava allenando in bici con alcuni amici quando venne travolto dall’auto, sulla provinciale Riccione-Tavoleto, nella zona di Misano Adriatico, e sbattè violentemente ...