Nicky Hayden | la famiglia chiede 6 milioni di euro di risarcimento per la morte del

La morte di Nicky Hayden : la famiglia chiede un maxi-risarcimento all’automobilista che lo investì : Era il 17 maggio 2017 quando il campione mondiale di MotoGP nel 2006 Nicky Hayden rimase coinvolto nell’incidente che 5 giorni più tardi gli costò la vita. Il centauro americano si stava allenando con alcuni amici in bicicletta e fu investito sulla strada provinciale tra Riccione e Tavoleto. Nicky riportò un trauma cranico e addominale molto serio e le cure a cui fu sottoposto presso l’ospedale Bufalini di Cesena servirono a poco. A ...

Nicky Hayden - la famiglia chiede sei milioni di euro di risarcimento all’automobilista che lo investì a Rimini : La famiglia di Nicky Haiden ha chiesto sei milioni di euro di risarcimento all’automobilista che il 22 maggio 2017 ha investito e ucciso il pilota statunitense a Misano Adriatico ( Rimini ). Il campione di motociclismo era stato travolto da una Peugeot 206 CC guidata da un 31enne di Morciano di Romagna. A dare la notizia della richiesta della famiglia è il Resto del Carlino. Il processo per omicidio stradale inizierà il 10 ottobre al ...

Moto - Ritiro in casa Hayden : il fratello di Nicky dice addio alle corse : Con loro posso parlare degli episodi quotidiani della mia vita, di sport e di qualsiasi altro argomento, per me è stato un grande piacere fare parte della squadra. Il team Yoshimura ha sempre ...