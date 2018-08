New York | su di giri Nordstrom

New York : rally per GAP : Protagonista GAP , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,05%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend ...

New York : in rally Movado : Brilla la big statunitense degli orologi di lusso , che passa di mano con un aumento del 2,43%. Lo scenario su base settimanale di Movado rileva un allentamento della curva rispetto alla forza ...

New York : scambi in positivo per Estee Lauder : Balza in avanti la società leader nei trattamenti anti-age , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,89%. Il movimento di Estee Lauder , nella settimana, segue nel bene e ...

New York : acquisti a mani basse su Endo International : Brilla Endo International , che passa di mano con un aumento del 2,36%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Endo International evidenzia un andamento più marcato rispetto alla ...

New York : scambi in forte rialzo per Pacific Gas & Electric : Seduta decisamente positiva per Pacific Gas & Electric , che tratta in rialzo del 4,02%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dello S&P-500 . Ciò ...

Caduta vertiginosa di Signet Jewelers sul mercato di New York : Ribasso scomposto per Signet Jewelers , che esibisce una perdita secca del 3,29% sui valori precedenti. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un ...

Chesapeake Energy in picchiata a New York : Aggressivo avvitamento per Chesapeake Energy , che tratta in perdita del 2,96% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Chesapeake Energy è più fiacca rispetto all'andamento dello S&P-...

New York : luce verde per Coty : Vigoroso rialzo per Coty , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,14%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dello S&P-500 . Al ...

La Borsa di New York avvia con moderati guadagni : Avvio in lieve rialzo per la Borsa di Wall Street , con il Dow Jones che sale dello 0,27%. Sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500 che sale dello 0,24%. guadagni frazionali per il ...

Google Pixel 3 : presentazione il 9 ottobre a New York secondo Bloomberg : Dando per scontato che le indiscrezioni trapelate fino ad oggi sul web confermino informazioni veritiere, sono davvero pochi i dettagli ancora sconosciuti in merito ai Pixel 3, la nuova generazione di smartphone made in Google non ancora ufficializzati, ma protagonisti di centinaia di indiscrezioni in questi mesi che hanno svelato praticamente tutto. Come già avvenuto con le generazioni precedenti dovrebbero essere due i modelli principali di ...

Clima : la Climate Week tornerà a New York City dal 24 al 30 settembre 2018 : Il Sindaco de Blasio e NYC & Company, ente del turismo di New York City, hanno annunciato che la Climate Week tornerà a New York City dal 24 al 30 settembre 2018. Organizzata dalla associazione no-profit internazionale The Climate Group, la Climate Week NYC coinvolgerà leader internazionali dei settori pubblico, privato e governativo che si incontreranno per discutere dell’azione globale per il Clima a New York City, con il supporto di NYC ...

Us Open - Simona Halep subito fuori a New York - : Ma se lo scorso anno era stata Maria Sharapova ad eliminarla in tre set al termine di un match davvero entusiasmante, stavolta a tirare un brutto tiro alla rumena, numero uno del mondo, è stata l`...

Paura a New York - evacuata per un incendio l'isola della Statua della Libertà : Paura a New York, dove Liberty Island, l'isola che ospita la Statua della Libertà, è stata evacuata per un incendio. Mira la transmisión de @UniNoticias:...

New York : su di giri Endo International : Vigoroso rialzo per Endo International , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,50%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la ...