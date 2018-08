Nel Lazio torna la giornata del ciclamino per sostenere la lotta alla sclerodermia

Probabili formazioni Juventus-Lazio : dubbi Nell’attacco bianconero - rischia Dybala ma c’è Cristiano Ronaldo : Oggi sabato 25 agosto (ore 18.00) si gioca Juventus-Lazio, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. Partita di cartello all’Allianz Stadium, i bianconeri cercano la seconda vittoria consecutiva dopo quella sofferta ottenuta contro il Chievo mentre i biancocelesti devono riscattare la sconfitta subita contro il Napoli. Max Allegri deve ancora sciogliere qualche dubbio in attacco, Dybala rischia di incominciare ...

Cori di Nero Buono. L’Arte e la Musica Nel Lazio delle Meraviglie : In risposta al bando “Lazio delle Meraviglie”, il Comune di Cori (Latina) ha presentato alla Regione Lazio il progetto inerente

“Ahia - queste sono corna”. Vittoria DegaNello - la rivelazione dopo la rottura con Mattia : Una notizia arrivata pochi giorni fa e che aveva spiazzato i tanti follower di Vittoria Deganello, che avevano scoperto così, grazie alle parole della diretta interessata, che la storia d’amore con Mattia Marciano era arrivata al capolinea. Tra la ragazza e il tronista uscente di Uomini e Donne c’era stata una clamorosa rottura, con l’ex corteggiatrice che non aveva però voluto scender troppo nei dettagli, preferendo ...

Fantacalcio : perché bisogna schierare Dybala contro la Lazio e il Papu contro la Roma Nella seconda giornata : Nel calcio ci sono delle squadre del destino, delle avversarie contro cui inevitabilmente le giocate riescono meglio e trovare il fondo della rete sembra più facile. La condizione ideale di cui i ...

Modica - al via i lavori Nella Circonvallazione Ortisiana : Come era stato annunciato il sindaco di Modica, ieri mattina, ha effettuato il sopralluogo nella Circonvallazione Ortisiana per il deflusso acqua

Cavi degradati del 10-20% Nella relazione del Mit. Non ci sono indagati. Consegnate le prime case : Oltre ai filmati saranno determinanti anche i documenti per stabilire le responsabilità. A febbraio, nella relazione dei tecnici del ministero dei Trasporti, per autorizare i lavori di ...

La rivelazione di Chiara Biasi su Zaza : “per motivi giudiziari non possiamo stare Nello stesso paese” : Chiara Biasi e Simone Zaza si sono lasciati dopo una storia d’amore che ha fatto appassionare i fans dei due vip Chiara Biasi è l’ex fidanzata di Simone Zaza. Il neo calciatore del Torino e la fashion blogger sono stati assieme nei mesi passati, prima della rottura tra le parti rivelata sui social. Proprio da Instagram è venuta fuori oggi una novità alquanto anomala. La Biasi oggi ha risposto ad un utente che le chiedeva come ...

"No alle donne Nella Nord". Il capo ultrà della Lazio : "Questione di stile". E le tifose rispondono : Le donne non possono sedere prima della decima fila della Curva Nord, perché quello è un "luogo sacro" ed è vissuto dagli uomini come "una trincea": ecco i concetti contenuti nel volantino diffuso durante la prima giornata di campionato da tale "Direttivo Diabolik Pluto" della Curva della Lazio hanno provocato la reazione del mondo del calcio, anzitutto delle tifose laziali. Un comunicato anonimo di un gruppo di tifose ...

Controlli ferroviari Nel Lazio a Ferragosto : 2 arresti e 14 denunce : Roma – L’impegno della Polizia di Stato nel periodo di Ferragosto nelle stazioni ferroviarie. Il periodo di Ferragosto ha visto il consueto incremento dei servizi di Polizia ferroviaria in reLazione al prevedibile maggior afflusso di viaggiatori in ambito ferroviario. Nel periodo compreso tra il 13 ed il 19 agosto, il Compartimento Polizia ferroviaria per il Lazio ha attuato le seguenti misure: – Aumento delle pattuglie in ...

Lazio - in Curva Nord il volantino contro le donne : «Non sedetevi Nelle prime file» : Il calcio italiano torna a fare parlare di sé all’estero. Non per le performance sportive, ma per un autentico attacco alle donne. Mentre sabato sera Lazio e Napoli si sfidavano all’Olimpico, a Roma, nel primo big match della Serie A 2018-19, i membri della Curva Nord, e in particolare gli Irriducibili, storici ultras laziali dall’impronta di estrema destra, hanno consegnato agli altri tifosi un volantino con cui ribadivano la ...

C è il 2018 - e poi c è questo volantino Nella curva Nord della Lazio : Anno Domini 2018: nonostante l'evoluzione della razza umana, ci sono ancora luoghi nel mondo a cui è vietato l'accesso alle donne. Il tempio Ayyappan, in India; il Monte Athos, in Grecia; e le prime file della curva della Lazio, a Roma. In occasione della prima giornata di campionato in ...

Lazio - volantino contro le donne apparso in Curva Nord : “Non siete ammesse Nelle prime dieci file” : Le donne dalla decima fila in poi, davanti devono stare i “veri” ultras. Il volantino contro “mogli e fidanzate” è apparso in Curva Nord all’Olimpico, quella riservata ai tifosi biancocelesti, nel giorno della prima partita del campionato di Serie A tra Lazio e Napoli (vittoria degli ospiti per 2 a 1). Lo testimoniano varie foto del foglio, firmato “Il direttivo Diabolik Pluto“, che sono state postate ...

Sessismo shock Nella curva della Lazio : 'Fuori le donne dalle prime 10 file' : Sugli spalti non ci sono stati scontri né tensione di alcun tipo, se non la delusione per i tifosi di casa di essere passati in vantaggio prima del successo in rimonta conquistato degli ospiti. Di ...

Lazio-Napoli su Dazn - streaming lento e gol in ritardo. Proteste e ironia social dei tifosi : «Un tuffo Nel passato» : Lazio-Napoli su Dazn per molti è rimasto solo un desiderio, per altri uno stillicidio di immagini bloccate da uno streaming snervante, per molti un rompicapo inestricabile tra cavi Usb...