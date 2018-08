Nel 2021 arrivano auto Toyota con guida autonoma

Ford - Nel 2021 la prima autonoma : Dopo Waymo e la General Motors, anche la Ford, tramite la start-up Argo AI impegnata nello sviluppo delle tecnologie driverless, ha diramato un resoconto dettagliato dei propri piani per la guida autonoma. All'interno del report la Casa americana racconta la propria filosofia in tema di veicoli autonomi, spiegando come Argo AI sia impegnata nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie sicure anche in collaborazione con enti esterni, ...

Westfield Milano : a Segrate il centro commerciale più grande d’Europa Nel 2021 : E’ da molti anni ormai che i centri commerciali sono la meta preferita ogni giorno da milioni di persone per lo shopping, grazie alla presenza di decine di negozi, ma anche per trascorrere il tempo libero, tra ristoranti e spazi dedicati all’intrattenimento. La presenza di strutture del genere, in Italia, è piuttosto ampia e variegata dal Nord al Sud, ma a breve inizieranno finalmente i lavori per quello che si conferma un progetto ...

"La dismissione della centrale Nel 2021 venga messa nero su bianco" : ... ma non confonderei all'interno del Laboratorio dello sviluppo economico i temi più generali dell'economia locale con quello del futuro dell'area Enel. Sulle prospettive contenute nello studio ci ...

Venezia - presentato il progetto del nuovo stadio : via ai lavori Nel 2021 : Se n'è parlato anni e ora possiamo dare ad una delle città più belle del mondo un impianto all'avanguardia e una squadra forte" ha detto Tacopina. Anche il sindaco è parso entusiasta: "Siamo felici ...

Controlli ai confini : cosa cambierà dal 2021 per i viaggiatori che entrano Nell’Ue : Il Parlamento europeo ha approvato una nuova normativa che prevederà un'autorizzazione da richiedere online per i cittadini extracomunitari dei Paesi senza obbligo di visto. I dati dichiarati verranno confrontati con le banche dati per evitare rischi per la sicurezza, di immigrazione illegale o epidemia.Continua a leggere

Dalla cybersecurity 3 - 5 milioni di posti di lavoro Nel mondo entro il 2021 : Il settore della cybersecurity diventa un'opportunità di lavoro e crescita dell'occupazione. Secondo un'analisi di Wyser, ammontano a 3,5 milioni le posizioni non coperte entro il 2021. È 'una grande ...