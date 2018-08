Nave Diciotti - l’ospedale Garibaldi di Catania non è “infestato di tubercolosi e scabbia” : (Foto: Giovanni Isolino/Getty Images) La chiacchieratissima vicenda della Nave Diciotti, dagli intricati sviluppi politici, è alla base del ritorno sulla scena mediatica di un altro evergreen del dibatto sull’immigrazione: la sicurezza sanitaria. Questa volta non si tratta di slogan generici o di frasi fatte più o meno confermate dai numeri, ma di un presunto allarme sanitario all’ospedale Garibaldi di Catania, ossia dove sono stati ...

Nave Diciotti - a Rocca di Papa i cento migranti accolti dalla Cei : Nave Diciotti, a Rocca di Papa i cento migranti accolti dalla Cei Ospitati nel centro "Mondo migliore". La permanenza è temporanea: saranno poi trasferiti nelle tante diocesi italiane che hanno dato disponibilità. Il sindaco scrive una lettera al Papa: "Sempre pronti ad accogliere e a sostenere coloro che si trovano ...

Nave Diciotti - a Rocca di Papa i cento migranti accolti dalla Cei - : Ospitati nel centro "Mondo migliore". La permanenza è temporanea: saranno poi trasferiti nelle tante diocesi italiane che hanno dato disponibilità. Il sindaco scrive una lettera al Papa: "Sempre ...

Migranti - cento sbarcati dalla Nave Diciotti in partenza da Messina per Rocca di Papa : Altre 39 persone sono rimaste nell'hotspot sullo Stretto in attesa del trasferimento in Irlanda e Albania

Nave Diciotti - si dimette il presidente di Aifa Stefano Vella : Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, ente pubblico di capitale importanza deputato all'autorizzazione e definizione dei prezzi dei farmaci, ha rassegnato le proprie dimissioni, definite irrevocabili, con una lettera al ministro della Salute, Giulia Grillo. La decisione è maturata in to al netto disaccordo con la Politica del Governo italiano sull'immigrazione, con particolare riferimento alla vicenda della Nave Diciotti, per la ...

Nave Diciotti - un gruppo di migranti sarà ospitato a Brescia : Rocca di Papa accoglierà la gran parte dei migranti della Diciotti anche se il paese è tutt'altro che d'accordo con questa scelta della Cei, ecco cosa sta succedendo in queste ore ,. Ma altri gruppi ...

Nave Diciotti - la provocazione del sindaco di Messina Cateno De Luca : “I migranti? Metto a disposizione le baracche” : “I migranti? Metto a disposizione le baracche, quelle dove attualmente vivono 10mila messinesi tra amianto, fogne a cielo aperto e sporcizia. Qualcuno mi accuserà di razzismo? Prima, però, dovrà spiegarmi perché in quelle strutture fatiscenti può viverci un italiano, ma un migrante no”. A lanciare la provocazione all’Adnkronos è Cateno De Luca, il sindaco di Messina ed ex parlamentare regionale di Sicilia Vera, non nuovo per la ...

E' stato padre Aldo a sbloccare la vicenda della Nave Diciotti : Roma, 27 ago., askanews, - 'Cosa è successo con la 'Diciotti'? Io non ho messo lo zampino'. Lo ha detto Papa Francesco durante il volo che da Dublino lo riportava a Roma, al termine del Viaggio ...

Nave Diciotti - il presidente dell’Aifa Stefano Vella : “Mio governo ha negato cure - dovevo dimettermi” : “Da un po’ di tempo mi frullava in testa questa idea. Già durante il caso Aquarius la situazione mi pareva insostenibile. Per lavoro giro parecchio il mondo e mi dava fastidio essere guardato male. Poi c’è stata la vicenda Diciotti, una cosa assurda e intollerabile dal punto di vista medico. Mi sono arrabbiato, non condivido molte delle scelte di questo esecutivo. Visto che lavoro per un’istituzione legata al governo, vigilata ...

Nave Diciotti - la vergogna dell’Europa contro l’Italia : “Se ci minacciate ancora vi isoliamo” : Nave Diciotti, la vergogna dell’Europa contro l’Italia: “Se ci minacciate ancora vi isoliamo” Solo per il 2019 le finanze dello… L'articolo Nave Diciotti, la vergogna dell’Europa contro l’Italia: “Se ci minacciate ancora vi isoliamo” proviene da Essere-Informati.it.

Nave Diciotti - la Polizia esegue quattro fermi di presunti scafisti : Tra i migranti a bordo della Nave Diciotti ci sarebbero anche 4 presunti scafisti. La Polizia di Stato nella serata di ieri ha eseguito decreti di fermo nei confronti di 3 cittadini egiziani ed un del ...

Nave Diciotti - Matteo Salvini : "Chiederò al Senato di farmi processare" : Matteo Salvini è pronto a farsi processare dopo che la procura di Agrigento ha deciso di indagarlo per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio in relazione alla vicenda della Nave Diciotti. A dirlo, in un'intervista a Libero, è lo stesso leader della Lega:"Se il Tribunale (dei ministri ndr) dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio ...

Migranti - fermati 4 presunti scafisti che erano su Nave Diciotti : Palermo, 27 ago., askanews, - Quattro Migranti, tre egiziani e un del Bangladesh, facenti parte del gruppo sbarcato due giorni fa dalla nave Diciotti, sono stati fermati dalla Polizia perché ...

DOPO LA Nave DICIOTTI/ Agrigento e Genova - le due procure di uno strano paese : Il caso della NAVE DICIOTTI non dovrebbe riguardare solo il ministro Salvini, ma anche lo zelo (o la strana lentezza) di certi pm e il merito delle loro inchieste. NICOLA BERTI(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 06:01:00 GMT)NAVE DICIOTTI/ Così papa Francesco ha sbloccato la crisi, di A. FanNAVENDITA BTP/ La tattica del Governo per rispondere ai poteri forti dei mercati, di U. Bertone