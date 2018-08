Nave Diciotti - a Rocca di Papa i cento migranti accolti dalla Cei - : Ospitati nel centro "Mondo migliore". La permanenza è temporanea: saranno poi trasferiti nelle tante diocesi italiane che hanno dato disponibilità. Il sindaco scrive una lettera al Papa: "Sempre ...

Migranti - cento sbarcati dalla Nave Diciotti in partenza da Messina per Rocca di Papa : Altre 39 persone sono rimaste nell'hotspot sullo Stretto in attesa del trasferimento in Irlanda e Albania

Nave Diciotti - si dimette il presidente di Aifa Stefano Vella : Il presidente dell'Agenzia italiana del farmaco Aifa, ente pubblico di capitale importanza deputato all'autorizzazione e definizione dei prezzi dei farmaci, ha rassegnato le proprie dimissioni, definite irrevocabili, con una lettera al ministro della Salute, Giulia Grillo. La decisione è maturata in to al netto disaccordo con la Politica del Governo italiano sull'immigrazione, con particolare riferimento alla vicenda della Nave Diciotti, per la ...

Nave Diciotti - un gruppo di migranti sarà ospitato a Brescia : Rocca di Papa accoglierà la gran parte dei migranti della Diciotti anche se il paese è tutt'altro che d'accordo con questa scelta della Cei, ecco cosa sta succedendo in queste ore ,. Ma altri gruppi ...

Nave Diciotti - la provocazione del sindaco di Messina Cateno De Luca : “I migranti? Metto a disposizione le baracche” : “I migranti? Metto a disposizione le baracche, quelle dove attualmente vivono 10mila messinesi tra amianto, fogne a cielo aperto e sporcizia. Qualcuno mi accuserà di razzismo? Prima, però, dovrà spiegarmi perché in quelle strutture fatiscenti può viverci un italiano, ma un migrante no”. A lanciare la provocazione all’Adnkronos è Cateno De Luca, il sindaco di Messina ed ex parlamentare regionale di Sicilia Vera, non nuovo per la ...

E' stato padre Aldo a sbloccare la vicenda della Nave Diciotti : Roma, 27 ago., askanews, - 'Cosa è successo con la 'Diciotti'? Io non ho messo lo zampino'. Lo ha detto Papa Francesco durante il volo che da Dublino lo riportava a Roma, al termine del Viaggio ...

Nave Diciotti - il presidente dell’Aifa Stefano Vella : “Mio governo ha negato cure - dovevo dimettermi” : “Da un po’ di tempo mi frullava in testa questa idea. Già durante il caso Aquarius la situazione mi pareva insostenibile. Per lavoro giro parecchio il mondo e mi dava fastidio essere guardato male. Poi c’è stata la vicenda Diciotti, una cosa assurda e intollerabile dal punto di vista medico. Mi sono arrabbiato, non condivido molte delle scelte di questo esecutivo. Visto che lavoro per un’istituzione legata al governo, vigilata ...

Nave Diciotti - la vergogna dell’Europa contro l’Italia : “Se ci minacciate ancora vi isoliamo” : Nave Diciotti, la vergogna dell’Europa contro l’Italia: “Se ci minacciate ancora vi isoliamo” Solo per il 2019 le finanze dello… L'articolo Nave Diciotti, la vergogna dell’Europa contro l’Italia: “Se ci minacciate ancora vi isoliamo” proviene da Essere-Informati.it.

Nave Diciotti - la Polizia esegue quattro fermi di presunti scafisti : Tra i migranti a bordo della Nave Diciotti ci sarebbero anche 4 presunti scafisti. La Polizia di Stato nella serata di ieri ha eseguito decreti di fermo nei confronti di 3 cittadini egiziani ed un del ...

Nave Diciotti - Matteo Salvini : "Chiederò al Senato di farmi processare" : Matteo Salvini è pronto a farsi processare dopo che la procura di Agrigento ha deciso di indagarlo per sequestro di persona, arresto illegale e abuso d'ufficio in relazione alla vicenda della Nave Diciotti. A dirlo, in un'intervista a Libero, è lo stesso leader della Lega:"Se il Tribunale (dei ministri ndr) dirà che devo essere processato andrò davanti ai magistrati a spiegare che non sono un sequestratore. Voglio ...

Migranti - fermati 4 presunti scafisti che erano su Nave Diciotti : Palermo, 27 ago., askanews, - Quattro Migranti, tre egiziani e un del Bangladesh, facenti parte del gruppo sbarcato due giorni fa dalla nave Diciotti, sono stati fermati dalla Polizia perché ...

DOPO LA Nave DICIOTTI/ Agrigento e Genova - le due procure di uno strano paese : Il caso della NAVE DICIOTTI non dovrebbe riguardare solo il ministro Salvini, ma anche lo zelo (o la strana lentezza) di certi pm e il merito delle loro inchieste. NICOLA BERTI(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 06:01:00 GMT)NAVE DICIOTTI/ Così papa Francesco ha sbloccato la crisi, di A. FanNAVENDITA BTP/ La tattica del Governo per rispondere ai poteri forti dei mercati, di U. Bertone

Altri sbarchi dalla Nave Diciotti : in ospedale a Catania 16 persone per motivi sanitari : Si fa sempre più drammatica la situazione sulla nave Diciotti, carica di migranti ancorata di fronte al porto di Catania per scalo tecnico: dopo lo sbarco nei 27 minori non accompagnati, oggi sono stati fatti scendere 16 adulti per motivi sanitari. Il governo italiano attende una risposta dall’Europa per non farsi carico in esclusiva dei migranti e la linea dura di Matteo Salvini ha dato adito a numerose polemiche e denunce. Nonostante lo ...

Nave Diciotti : Cei - "situazione di stallo umanamente intollerabile" : Ma la vera partita da giocare è quella culturale e politica. Perchè non possiamo semplicemente affrontare il tema dei migranti e questo esodo di popoli con delle soluzioni emergenziali che non devono ...