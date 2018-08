Nasce prematuro e sconfigge tre arresti cardiaci | Freddie spegne la sua prima candelina

Blastingnews

(Di martedì 28 agosto 2018) Questo splendido bambino dagli occhi blu si chiamaCampbell ed è un bambino irlandese, nato al St Vincent's Hospital di Dublino, in Irlanda. Fin qui, a parte la sua particolare bellezza, nulla di particolare se non fosse che questa piccola creatura è nata prematura e ha superato ben tredi riuscire a compiere il suo primo compleanno pochi giorni fa. Secondo quanto riferito dal quotidiano Il Messaggero infatti, nessuno credeva che il piccolo bimbo ce l'avrebbe mai fatta, medici compresi. Invece,ha combattuto come un leone ogni volta che ha dovuto ed è riuscito miracolosamente a sopravvivere.Campbell scampa miracolosamente a treI genitori del piccolo, Eoin ed Eimaer, infatti, avevano intuito fin dal primo momento che quella del piccolonon sarebbe stata una vita semplice sin dalla gravidanza. Il neonato, a causa di ...