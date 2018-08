Nasce l' asse della destra europea L' incontro Orban-Salvini a Milano | ' Contro i migranti

Nasce l'asse tra Salvini e Orban : "Insieme fermiamo gli sbarchi" : Vertice in Prefettura a Milano tra il vicepremier Matteo Salvini e il premier ungherese Viktor Orban. Il primo ministro ungherese dopo aver pranzato a Brera, ha incontrato il titolare del Viminale. Orban ha voluto sottolineare il rapporto che lega Roma e Budapest dopo l'insediamento del nuovo esecutivo. Il premier ungherese ha soprattutto rimarcato feeling politico con Salvini: "Lui è il mio eroe ed anche un mio compagno di destino. Sono molto ...

Pensioni - in Italia Nasce il paradiso fiscale : la regione senza tasse dove fuggire : Trasformare il Sud d'Italia nella Florida d'Europa. Ripopolando borghi e cittadine in posti attrattivi per la terza e la quarta età. E attirando capitali e consumi. Seguendo un po' il modello ...

Migranti - Nasce "l'asse dei Paesi volenterosi"Italia-Germania-Austria insieme contro gli sbarchi : Salvini e i colleghi Seehofer (Germania) e Kickl (Austria) annunciano la nascita di un'alleanza di "volenterosi" per frenare le partenze dei Migranti e gli sbarchi in Europa, in modo da far giungere sul Continente "solo coloro che effettivamente fuggono da guerre".

Migranti - Nasce l'asse dei volenterosi : accordo Italia - Austria e Germania per fermare gli sbarchi : Un «asse di volenterosi» guidato da Austria, Germania e Italia per frenare le partenze dei Migranti e gli sbarchi in Europa, in modo da far giungere sul Continente solo coloro che...

Migranti : accordo Italia-Germania-Austria per limitare gli sbarchi. Nasce "l'Asse dei volenterosi" : Un accordo per limitare le partenze dei Migranti e il loro arrivo nei paesi europei è stato raggiunto tra Italia, Austria e Germania che parlano di "asse dei volenterosi". Secondo i termini dell'intesa potranno raggiungere il vecchio continente solo quanti sono in fuga da guerre.È quanto comunicato alla fine dell'incontro dai ministri degli Interni italiano, tedesco e austriaco, Matteo Salvini, Horst Seehofer ed Herbert Kickl. PROSEGUI LA ...

Migranti - Nasce l'asse dei volenterosi : accordo Italia - Austria e Germania per fermare gli sbarchi : Un «asse di volenterosi» guidato da Austria, Germania e Italia per frenare le partenze dei Migranti e gli sbarchi in Europa, in modo da far giungere sul Continente solo coloro che...

Migranti - Nasce "l'asse dei Paesi volenterosi"Italia-Germania-Austria contro gli sbarchi : Salvini e i colleghi Seehofer (Germania) e Kickl (Austria) annunciano la nascita di un'alleanza di "volenterosi"per frenare le partenze dei Migranti e gli sbarchi in Europa, in modo da far giungere sul Continente "solo coloro che effettivamente fuggono da guerre".

Imperia - Nasce la giunta del sindaco Claudio Scajola : 10 assessori : L'esecutivo è composto da dieci persone, alcune provenienti da precedenti esperienze politiche; altre nuove alla politica. La delega di vicesindaco va a Giuseppe Fossati , in passato ex consigliere ...