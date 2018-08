Nasa | un Asteroide più grande della piramide di Chepe sfiorerà la Terra

Nasa segnala avvicinamento di un asteroide grande come la piramide di Cheope - : L' asteroide in avvicinamento verso il nostro pianeta ha un diametro che supera l'altezza della piramide di Cheope , emerge dai dati della NASA . L' asteroide 2016 NF23 è classificato dall'agenzia ...

Addio alla regina del soul Aretha Franklin : la Nasa le dedica un asteroide : Omaggio ad Aretha Franklin d alla NASA : alla regina del soul , scomparsa ieri, è stato dedica to l’ asteroide 249516 Aretha . “Siamo rattristati d alla perdita di Aretha Franklin ” scrive l’Agenzia spaziale su Twitter. “L’ asteroide 249516 Aretha , scoperto d alla nostra missione NeoWise e intitolato alla regina del soul , per commemorarla continuerà a orbitare oltre Marte“. L’ asteroide del diametro di circa ...

E se un asteroide colpisse la Terra? La Nasa ha un nuovo piano di difesa : (Foto: Nasa) Mettiamo da parte l’immagine di Bruce Willis e Ben Affleck nel ruolo di aitanti crivellatori di asteroidi e chiediamocelo seriamente: se un grosso corpo celeste fosse in rotta di collisione con la Terra, ci sarebbe modo per evitare la catastrofe? Per la Nasa le opzioni sono diverse. Nnel suo ultimo report sulla difesa del pianeta si parla di trattori spaziali, impatti cinetici e, sì, anche armi nucleari. Ma la strategia per evitare ...