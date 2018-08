Esulta al gol della Roma - turista aggredito nel cuore di Napoli : Un turista Romano è stato ferito con un bicchiere di vetro mentre si trovava, ieri sera, davanti a un locale del centro storico a Napoli. L'uomo ha raccontato che era seduto e stava...

Napoli nel caos - il monito di Cosenza : 'Adesso serve la politica - M5S aiuti la città' : Semmai è il suo modo di fare politica e di gestire che può dare questa sensazione'. E come gestisce la città? 'Non nella maniera giusta se si ha la sensazione che Napoli sia priva di una guida. Lo ...

Movida violenta a Napoli : rissa all'alba nel locale sudamericano - accoltellati due giovani : Due uomini, entrambi napoletani, sono stati accoltellati all'alba di stamani e sono ricoverati in ospedale per le ferite da taglio riportate. Le vittime sarebbero state coinvolte in una rissa avvenuta ...

Napoli nel caos - il monito di Brunini : 'Chi ha responsabilità deve dare il meglio' : Capodichino 'privatizzata' esempio di risultati che si raggiungono, più venti per cento il traffico passeggeri nei primi otto mesi del 2018,, di servizi che migliorano nettamente e di aziende che ...

Napoli est brucia : raid nella notte - colpi di pistola anche contro i poliziotti : colpi di pistola contro una pattuglia di agenti della polizia durante un inseguimento. È accaduto nel cuore della notte, a Ponticelli, un vero raid di fuoco contro gli agenti delle volanti del ...

Napoli est brucia : nuova stesa nella notte - colpi di pistola anche contro i poliziotti : Hanno sparato in aria e non si sono fermati davanti alle volanti della polizia di Stato. L'ennesima stesa messa a segno nel cuore della notte, stavolta a Ponticelli, si è trasformata nel raid di fuoco ...

Napoli - la rimonta è nel Dna. Gattuso deve ripartire : Affrontare il discorso "rimonte" per Gattuso e Ancelotti non dev'essere mai facile: insieme ne hanno compiute tante, come quella nel derby di ritorno del 2004, da 0-2 a 3-2,, anche se tutti si ...

Nell'auto la borsa con 32mila euro : imprenditore seguito e rapinato a Napoli : L'automobile nuova, il borsello sul sedile del passeggero, la strada libera da passanti e automobilisti. Le condizioni ideali per una rapina mordi e fuggi, di quelle da mettere a segno in pochi ...

Napoli - spunta De Gregorio nella corsa a palazzo San Giacomo : Eppure quando scrive 'c'è bisogno di un patto tra quanti non guardano alla politica con astio ma con interesse, che abbiano sufficiente distacco dalla politica tradizionale ma anche la consapevolezza ...

Una pistola-telefonino nell'arsenale del clan : maxi sequestro di armi e droga a Napoli : Un arsenale e oltre 25 chili di droga sono stati sequestrati dai carabinieri della compagnia Stella e della stazione di San Pietro a Patierno su un'area di parcheggio privata a Napoli. In...

Napoli - celebrati i funerali dei coniugi morti nella tragedia del Raganello : Napoli - Centinaia di persone hanno gremito la chiesa di Maria Santissima Immacolata, a Qualiano , Napoli, , per l'ultimo saluto ad Antonio Santopaolo e Carmen Tammaro, i due coniugi morti nella ...

Di Maio - mini vacanza nel Golfo di Napoli : 'Ma quella ragazza è solo un'amica' : Lievito madre, pomodoro campano, mozzarella di bufala, questa è l'Italia unica al Mondo. Buongiorno a tutti amici. Un post condiviso da Sergio Battelli , @sergiobattelli, in data: Ago 21, 2018 at 1:...

Napoli - GLI ‘SCROCCONI’ IN FILA AI TORNELLI DEL TRENO/ Video - ecco tutti quelli che entrano senza pagare : Un Video girato in una stazione poco lontano da NAPOLI mostra come dozzine di persone entrino senza pagare il biglietto, uno scandalo ormai sistematico in Italia(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 14:45:00 GMT)

Napoli - per Ancelotti pizza nel cuore della città : Carlo è già di casa : Un pasto conviviale andato in scena alla "Concettina ai tre santi", ennesimo segnale della sintonia tra il nuovo allenatore azzurro e il mondo napoletano . Dalla società alla tifoseria, la dolce ...