Napoli | Ancelotti in stile Sarri | i rinforzi solo per la panchina

Il mago Ancelotti trova la formula del nuovo Napoli : E' un altro Napoli. Più bello o più brutto, dipende dai gusti. Certamente, è altrettanto efficace, se non di più. Almeno finora: due partite e due vittorie, contro squadre che aspirano a spodestarlo ...

Napoli - le scelte di Ancelotti mandano in tilt il Milan : La mossa a sorpresa dell'allenatore emiliano, fuori il man of the match Zielinski e dentro il muro Diawara, dà solidità a una squadra apparsa troppo vulnerabile in difesa

Napoli - ecco il fattore Ancelotti : quando i cambi sono decisivi : Magnifico Napoli, con quel tris di Zielinski e Mertens al Milan. Una clamorosa rimonta, un'impresa in una notte per cuori forti e non soltanto perché Ancelotti ha ritrovato il vecchio amore e al San ...

Napoli - Ancelotti : "Serata fantastica - non molliamo mai" : Seconda vittoria consecutiva, di nuovo in rimonta, e stavolta davanti al pubblico del S.Paolo: "E' stata una serata fantastica - dice entusiasta il tecnico del Napoli Carlo Ancelotti dopo il 3-2 sul ...

Serie A - il Milan si sgonfia al San Paolo : il Napoli di Ancelotti gode 3-2 : Il Napoli batte 3-2 in rimonta il Milan nell'anticipo serale della seconda giornata di Serie A. Rossoneri avanti grazie ai gol di Bonaventura al 15' del primo tempo e di Calabria al 4' della ripresa, ...

Napoli - il segreto di Ancelotti : “ecco cosa ho detto alla fine del primo tempo” : Seconda vittoria consecutiva per il Napoli ma soprattutto grande prestazione, ecco l’analisi di Ancelotti ai microfoni di Sky Sport: “il primo tempo non è stato disastroso, è stato sufficiente, siamo stati sorpresi su dei cambi gioco. Avevamo poca incisività davanti, poi la partita è cambiata molto nella seconda parte, c’è stata una forte reazione, la voglia di crederci, di non mollare. È stata una grande soddisfazione. Se mi ...

Napoli - Ancelotti “incredulo” dell’accoglienza del San Paolo : Carletto Ancelotti ha ‘giocato’ la sua prima gara casalinga da quando allena il Napoli, l’accoglienza del San Paolo è stata super Carletto Ancelotti contento a metà del suo Napoli dopo la vittoria sul Milan. Il tecnico bacchetta i suoi per una prima parte di gara non all’altezza delle sue attese: “Un primo tempo disastroso il nostro. C’è stata una forte reazione e la volontà della squadra di crederci ...

Meraviglia Napoli - è una rimonta da sogno : la squadra di Ancelotti in pole per la lotta scudetto : E’ un Napoli incredibile e da scudetto quello che è sceso in campo nella seconda giornata del campionato di Serie A, seconda vittoria consecutiva per la squadra di Carlo Ancelotti, questa volta contro un osso duro come il Milan del calabrese Gennaro Gattuso. Rossoneri in doppio vantaggio, gran gol di Bonaventura su assist di Borini, poi contropiede perfetto concluso da Calabria. La reazione della squadra di Carlo Ancelotti è ...

Serie A - Napoli-Milan 3-2 : favoloso Zielinski - Ancelotti "ribalta" Gattuso : Altre segnalazioni di cronaca spicciola: un cross al veleno in area piccola di Bonaventura su cui non è arrivato nessuno e un tiro al volo di Callejon fuori di un soffio. CHE RIMONTA! - Nella ripresa ...

Jack di cuori ma è Zielinski a trovare il Jolly poi Mertens completa l’opera : rimonta Ancelotti - Napoli e Milan show - è uno spot per il calcio italiano [FOTO e VIDEO] : 1/13 Cafaro Gerardo/LaPresse ...

Napoli-Milan - che abbraccio tra Ancelotti e Gattuso : “siamo più che amici” [GALLERY] : Napoli-Milan: Ancelotti e Gattuso si sono incontrati stasera al San Paolo, un lungo abbraccio tra i due tecnici, per la prima volta uno di fronte all’altro in panchina Napoli-Milan, a fine primo tempo, si trova sul punteggio di 1-0 per i rossoneri grazie alla rete di Bonaventura su assist di Borini. La scena però, prima del calcio d’inizio, è stata tutta di Ancelotti e Gattuso, due amici di vecchia data che si incontrano per la ...

