Nadia Toffa | lo sfogo sui social della Iena | Avete rotto!

Nadia Toffa / Mente sul tumore? Lei sbotta : "Mi vedrete presto e giudicherete voi stessi" : NADIA TOFFA sbotta contro i sospetti di alcuni followers secondo i quali le sue condizioni di salute sarebbero ancora molto gravi. Contro di loro arriva un chiaro post su Instagram...(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 09:52:00 GMT)

Nadia Toffa perde le staffe : “Avete rotto… presto giudicherete” : Nadia Toffa perde la pazienza e si sfoga: “Avete rotto… presto giudicherete” Nadia Toffa negli ultimi giorni si è ritrovata, suo malgrado, al centro di alcune voci tanto scomode quanto tristemente ‘originali’. Tutto è nato nel momento in cui la giornalista in forza alle Iene, programma in cui tra l’altro tornerà presto protagonista, ha pubblicato […] L'articolo Nadia Toffa perde le staffe: “Avete ...

Nadia TOFFA/ Dubbi sulle sue condizioni di salute : selfie e linguaccia per rispondere ai sospetti : Follower preoccupati per le condizioni di salute di NADIA TOFFA. Non mancano le insinuazioni: "Qualcun altro pubblica al posto suo", commenta un fan. (Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 19:15:00 GMT)

Nadia Toffa - il dettaglio nelle foto scatena il dubbio : «Menti sulla tua salute». Lei risponde a tono : Secondo le ultime notizie Nadia Toffa si è messa il tumore alle spalle e sta per tornare in tv: da settembre tornerà alla coduzione delle Iene , il programma che l'ha fatta conoscere al grande ...

Nadia TOFFA/ Nasconde le sue condizioni di salute? Lei smentisce : grande attesa per il ritorno in TV : Follower preoccupati per le condizioni di salute di NADIA TOFFA. Non mancano le insinuazioni: "Qualcun altro pubblica al posto suo", commenta un fan. (Pubblicato il Sun, 26 Aug 2018 12:54:00 GMT)

Nadia Toffa - il sorriso di un anno fa commuove i fan : “Guerriera ti aspettiamo” : Il nuovo post della Iena su Instagram ci riporta ad un anno fa. Un sorriso contagioso che Nadia Toffa non ha mai perso

Nadia Toffa e l'immagine ricordo su Instagram di un sorriso lontano un anno Foto : 'ricordo di una splendida giornata di sole in una giornata incerta e fresca' , così poco fa su Instagram Nadia Toffa mostra uno splendido sorriso lontano un anno, datato all'estate del 2017, prima che ...

Nadia TOFFA/ Su Instagram dubbi sulla sua salute : "Qualcun altro gestisce il suo profilo" : Follower preoccupati per le condizioni di salute di NADIA TOFFA. Non mancano le insinuazioni: "Qualcun altro pubblica al posto suo", commenta un fan. (Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:06:00 GMT)

Nadia Toffa morta oggi 25 agosto? Bufala di pessimo gusto : La notizia secondo cui Nadia Toffa è morta oggi 25 agosto è assolutamente una Bufala: non c'è niente di vero nel proclamo, come precisato dai colleghi di 'bufale.net', che hanno fin da subito smentito la comunicazione. Una fake-news in piena regola, come già se ne sono viste in questi mesi (la stessa era circolata nel corso di maggio), e che hanno preso di mira diversi personaggi famosi. L'obiettivo è quello di montare un caso dal nulla per ...

Nadia Toffa - post finti e dubbi sulla sua salute? La risposta della conduttrice : Nadia Toffa, post social finti e dubbi sulla sua salute? La risposta della giornalista Nadia Toffa è pronta a montare nuovamente in sella a Le Iene a settembre. Le sue condizioni di salute dopo la cura del cancro (da cui è stata colpita nei mesi scorsi) sono migliorate e dunque a breve tornerà in tv, […] L'articolo Nadia Toffa, post finti e dubbi sulla sua salute? La risposta della conduttrice proviene da Gossip e Tv.

Nadia Toffa : “I capelli stanno ricrescendo. Tornerò più forte di prima” : Nadia Toffa ha ripreso in mano la sua vita ed è pronta a tornare (più forte di prima) dopo la grande paura. La conduttrice delle Iene è reduce da una dura battaglia contro il cancro e, con la positività che la contraddistingue, sta riconquistando la sua normalità, fatta di cene con le amiche, bagni in piscina e passeggiate a piedi nudi sul prato. L’estate sta volgendo al termine e Nadia Toffa l’ha vissuta appieno, godendosi la ...

Nadia Toffa sta molto meglio. Confermato il suo ritorno alle iene : La “Iena” conferma il suo ritorno in televisione e posta nuovi scatti su Instagram rientro in tv a settembre, “più forte di prima” come scrive su Instagram rispondendo ad un fan, è ormai una certezza e Nadia Toffa lo sottolinea sui social postando nuovi scatti dai quali traspare tutto il suo desiderio di ritorno alla normalità. Come l’ultimo in cui è al bancone della cucina alle prese con una padella e una ...

Nadia Toffa più forte che mai - pronta al rientro a Le Iene per Settembre : La conduttrice bresciana conferma su Instagram il ritorno in tv. “Ora vacanze, ci vediamo a Settembre” La conferma è arrivata su Instagram, tra i tanti commenti a un video postato in cucina da Nadia Toffa. La conduttrice e inviata storica delle Iene tornerà al programma di Italia Uno a Settembre. “Più forte che mai”, ha risposto Nadia a una delle sue tante fan. La notizia era già stata anticipata dalla stessa Toffa, ...

Nadia Toffa rigira la frittata e conferma il ritorno in tv alle Iene a settembre : Dopo un finale di stagione con molte assenze dovute alla malattia e alle relative cure e diverse settimane di silenzio social Nadia Toffa è ritornata col sorriso a postare su Instagram vari momenti della sua vita. Sembra stia vincendo la sua battaglia e riconferma la notizia che tutti attendevano: a settembre sarà nuovamente in tv, alle Iene, in diretta. L’occasione era già sorta rispondendo ad un commento di un fan il 2 agosto “Ci ...