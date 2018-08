Mourinho rischia | lo United pensa a Zidane

raisport.rai

: Inghilterra, lo United crolla in casa: 0-3 Tottenham, Mourinho ora rischia - repubblica : Inghilterra, lo United crolla in casa: 0-3 Tottenham, Mourinho ora rischia - repubblica : Inghilterra, lo United crolla in casa: 0-3, Mourinho ora rischia - MatteoPedrosi : Trionfo Tottenham, United sconfitto 0-3 in casa. Mourinho ora rischia un “pochettino”... #MUNTOT -

(Di martedì 28 agosto 2018) Il Manchestersprofonda sotto i colpi del Tottenham, ieri sera vittorioso per 3-0 a Old Trafford, e la panchina di Josésubisce scossoni violentissimi. Solo tre punti in altrettante ...