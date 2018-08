Mourinho non ci sta | ' Ho vinto più Premier io che gli altri 19!'

Mourinho-United - nervi tesi. Dall'Inghilterra : "I giocatori non sono felici" : Ormai non è un mistero che il rapporto tra il Manchester United e José Mourinho si è ormai deteriorato. Il tecnico portoghese non è stato affatto contento del mercato condotto dalla società che non gli ha garantito i rinforzi necessari per poter essere competitivi su più fronti. I Red Devils hanno messo insieme una vittoria e una sconfitta nelle prime due giornate e lunedì sera nel Monday night affronteranno ad Old Trafford il Tottenham di Harry ...

Man United - Mourinho : 'Possono comprari i giocatori - non la classe' : Il Manchester City può essere un club ricco e può comprare i migliori giocatori del mondo, ma la classe non si compra. E con questo documentario l'hanno dimostrato chiaramente'

Pogba-Mourinho - altra lite : "Ci sono cose che non posso dire" : Alla base del contrasto, ci sarebbe infatti lo sfogo del fresco campione del mondo di fronte ai giornalisti dopo il successo con il Leicester. A chi gli chiedeva il perché del diverso rendimento tra ...

Mourinho a Pogba : 'Parla con me e non coi media'. La risposta : 'Chiama Raiola' : Tomorrow's @SunSport back page: Jose Mourinho and Paul Pogba's relationship at all-time low https://t.co/94wZLImiH3 pic.twitter.com/cD7u6U56nx - Sun Sport, @SunSport, 15 agosto 2018

Manchester United - Mourinho : 'Chiamatemi capo-allenatore - non manager' : Infine, un commento su come sta cambiando la figura dell'allenatore nel mondo del calcio: "Il ruolo del manager è diverso, dovrebbe essere chiamato capo-allenatore [ terminologia dello sport USA, ndr ...

Manchester United - il pessimismo di Mourinho : "Non credo arriveranno rinforzi". E Godin dice no : L'allenatore portoghese quasi certamente dovrà accontentarsi di Fred e Dolot. L'uruguaiano resta all'Atletico

Mourinho - l'atteggiamento non aiuta. Ferdinand duro : "Dia fiducia" : "Capisco che sia frustrato, ma una squadra ha bisogno di positività e fiducia - ha ribadito l'ex difensore, ora commentatore per BT Sport - magari lo sta facendo a porte chiuse, ma quello che emerge ...

Calciomercato Manchester United - Mourinho : 'Sarà una stagione difficile se non ci rinforziamo' : Si chiude con una sconfitta il pre-campionato del Manchester United , gli uomini di Mourinho infatti si arrendono al gol di Javier Martinez che fa felice il Bayern Monaco . Ennesimo ko per i 'red ...

Manchester United - Mourinho sbatte i pugni sul tavolo : “se non arrivano rinforzi - sarà un anno difficile” : L’allenatore del Manchester United ha parlato dopo la partita persa contro il Bayern Monaco, chiedendo rinforzi al CEO del club La sconfitta subita contro il Bayern Monaco nell’ultima amichevole prima dell’esordio in Premier League ha fatto scattare l’ennesimo campanello d’allarme in casa Manchester United, con José Mourinho preoccupato per il valore della rosa. Il manager portoghese ha chiesto ulteriori ...

Mourinho : “l’International Champions Cup non va presa sul serio” : L’International Champions Cup non va presa sul serio, sentenzia Josè Mourinho. Forse seccato per il 4-1 subito dal suo Manchester United da parte Liverpool davanti a 100mila spettatori in Michigan, il portoghese se la prende con il torneo. “L’atmosfera è magnifica ma se fossi nel pubblico non spenderei i miei soldi per vedere giocare queste squadre – ha detto dopo la gara in conferenza stampa -. La sconfitta di una ...

Incredibile Mourinho - attacco all’International Champions Cup : “non pagherei per vederla” : Mourinho come sempre senza peli sulla lingua, il suo attacco all’International Champions Cup non passerà inosservato “L’atmosfera è buona in questo torneo ma se fossi al posto dei tifosi non verrei qui. Non spenderei i miei soldi per vedere squadre così incomplete e con giocatori in ritardo di condizione. Per esempio ho visto in tv Chelsea-Inter, la gente di Nizza ha preferito andare al mare piuttosto di vedere la ...

Klopp risponde a Mourinho : 'Che conquista farlo ridere - ma io non parlo mai dello United' : ... Keita e Fabinho, Klopp replica così: "Non ho nessun problema con quello che dice José Mourinho, viviamo in un mondo libero e lui può dire quello che vuole. Se poi è felice per i nostri colpi di ...

Mourinho sbotta : “così lo United non è da titolo” : “Così com’è il Manchester United non è da titolo”. A Josè Mourinho non basta la campagna acquisti fin qui fatta (Fred e Dalot) e dice di “non avere una rosa all’altezza di Liverpool e Chelsea. Servono rinforzi se vogliamo lottare per il titolo”. Parlando in conferenza stampa a Los Angeles, in occasione del torneo Icc, lo ‘Special One’ ha spiegato che i Red Devils sono incompleti e cos’ ...

