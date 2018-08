Mourinho in bilico | lo United pensa a Conte o Zidane

Mourinho in bilico : il Manchester pensa a Zidane : Il Manchester United sta già preparando il terreno per il post Mourinho. Secondo quanto riporta il The Sun Zinedine Zidane sarebbe in cima alla lista in caso di divorzio con lo ‘Special One’, in rotta con la dirigenza e i con i suoi stessi giocatori dopo aver criticato nei giorni scorsi il mercato estivo dei Red Devils. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...