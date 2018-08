MotoGp – Verso il Gp di Misano | l’ombrellina Martina invita tutti gli appassionati

MotoGp – Pedrosa verso Silverstone - Dani sincero : “non è uno dei miei tracciati preferiti - ma…” : Le sensazioni di Dani Pedrosa alla vigilia del Gp della Gran Bretagna: lo spagnolo svela il suo pensiero sulla gara di Silverstone La MotoGp torna protagonista, per un weekend di fuoco: il mondo a due ruote dovrà dividere la domenica pomeriggio con quello a quattro, dopo la gara della classe regina infatti nemmeno il tempo di far riposare il cuore per le forti emozioni vissute che si ricomincia con l’adrenalina della F1. Come il suo ...

LIVE MotoGp - GP Austria 2018 in DIRETTA : warm-up. Valentino Rossi per il miracolo verso la gara : Buon divertimento! GRIGLIA DI PARTENZA LA CRONACA DELLE QUALIFICHE CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA FOTOCATTAGNI

LIVE MotoGp - GP Austria 2018 in DIRETTA : warm-up. Valentino Rossi per il miracolo verso la gara : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Austria 2018 della MotoGP, undicesima prova del Mondiale 2018. Sul tracciato del Red Bull Ring si prospetta uno scontro titanico tra Marc Marquez e la Ducati. Lo spagnolo, ieri, l’ha spuntata per appena due millesimi nel time-attack su Andrea Dovizioso. Una guida magistrale ha permesso all’iberico di conquistare la terza pole in questa stagione, candidandosi alla ...

MotoGp - Mondiale 2018 : Marc Marquez punta verso l’Austria per provare a chiudere i conti in anticipo : Abbiamo solamente valicato la metà della stagione, ma sembra che ormai tutto sia già deciso nel Mondiale MotoGP 2018. Con il terzo posto conquistato nel Gran Premio della Repubblica Ceca, infatti, il campione del mondo in carica, Marc Marquez ha messo tra sè ed il più immediato inseguitore, Valentino Rossi, ben 49 punti di distacco. Sostanzialmente due gare di margine. Quando ne mancano appena 9 al termine del campionato, significa avere messo ...

MotoGp - scricchiola il rapporto tra Stoner e la Ducati : si va verso il mancato rinnovo del contratto : Il pilota australiano non sarebbe convinto di rinnovare il proprio impegno con la Ducati, lasciando il ruolo di collaudatore alla fine di questa stagione L’avventura di Casey Stoner in Ducati pare essere arrivata ai titoli di cosa, il pilota australiano infatti non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto di collaudatore e ambasciatore con il team di Borgo Panigale. LaPresse/Alessandro La Rocca Giunto all’inizio del ...

MotoGp - la Yamaha verso un nuovo main sponsor : novità clamorose sulla livrea della M1 di Valentino Rossi : La Yamaha molto probabilmente avrà l’azienda Monster come main sponsor, partnership che rivoluzionerebbe la livrea delle M1 di Rossi e Viñales La partnership tra Yamaha e Movistar è destinata a chiudersi al termine di questa stagione, ma il team di Iwata non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata. AFP PHOTO / LLUIS GENE E’ già avviata infatti una trattativa approfondita con l’azienda di bibite energetiche ...

MotoGp – Valentino Rossi verso il Sachsenring : le sensazioni del Dottore alla vigilia del Gp di Germania : Valentino Rossi pronto per il Sachsenring: le parole del Dottore alla vigilia del Gp di Germania Il Sachsenring apre le porte ai campioni della MotoGp per il nono appuntamento della stagione 2018. I campioni delle due ruote sono pronti per affrontare un nuovo weekend di gara, in Germania, prima di una breve pausa estiva che li terrà lontani dai circuiti per poco più di due settimane. Reduci dalla splendida gara di Assen, i piloti della ...

MotoGp – Pedrosa verso il Sachsenring : “dobbiamo migliorare ancora” : Le sensazioni di Dani Pedrosa alla vigilia del Gp di Sachsenring: le parole dello spagnolo prima del Gp di Germania Una gara non troppo soddisfacente, quella di Assen, per Dani Pedrosa: lo spagnolo della Honda, pronto ad annunciare il suo futuro, adesso si concentra sul weekend di gara del Sachsenring. Pronto a far meglio, in attesa di iniziare una nuova avventura dopo l’addio a Honda, che ha deciso di sostituirlo con Jorge Lorenzo, ...

MotoGp - Dani Pedrosa verso il ritiro? Conferenza stampa in Germania - in Yamaha Petronas si punta su Quartararo : Dani Pedrosa sarebbe prossimo ad annunciare il proprio addio alle corse. La notizia era nell’aria già da tempo, la Conferenza stampa convocata per giovedì 12 luglio (ore 16.00) alla vigilia del GP di Germania dovrebbe rappresentare lo spazio in cui lo spagnolo comunicherà le proprie intenzioni. Il pilota della Honda ha disputato 18 stagioni nel Motomondiale, con tre trionfi iridati (1 in 125, 2 in 250) e 54 vittorie. Si era originariamente ...

LIVE MotoGp - GP Olanda 2018 in DIRETTA : warm-up. Valentino Rossi affina i dettagli verso la gara! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del warm-up del GP d’Olanda 2018, ottava prova del Mondiale 2018 di MotoGP. In questo turno le squadre ed i piloti lavoreranno sui piccoli dettagli per giungere al momento della gara nel migliore dei modi. Valentino Rossi terzo nelle qualifiche punta al podio e magari al successo in un round che lo ha visto protagonista in passato, totalizzando dieci vittorie. L’avversario numero uno è Marc ...

MotoGp - Rossi verso Assen/ "Di solito siamo molto competitivi su questo circuito - è una pista fantastica" : Valentino Rossi è fiducioso in vista del gran premio di Assen su una pista che lo ha visto trionfare per ben dieci volte. L'ultima vittoria della Yamaha avvenne proprio in Olanda(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:02:00 GMT)

MotoGp – Marquez con i piedi per terra verso il Gp d’Olanda : “tanti rivali possono lottare per il titolo” : Marc Marquez verso il Gp d’Olanda: le sensazioni dello spagnolo alla vigilia della gara di Assen I piloti della MotoGp sono pronti per un nuovo appuntamento della stagione 2018. I campioni delle due ruote, dopo una settimana di stop, si spostano ad Assen, in Olanda. Jorge Lorenzo cercherà di ripetersi, andando a caccia di un tris da sogno con la Ducati, dopo le vittorie al Mugello e al Montmelò, mentre la Yamaha proverà a fermare il ...