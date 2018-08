MotoGp | prende forma il team Petronas Yamaha Sic

MotoGp – Vinales a Silverstone col sorriso : l’ottimismo dello spagnolo è sorprendente : Maverick Vinales sorprendentemente positivo e ottimista in vista del Gp della Gran Bretagna: le parole dello spagnolo della Yamaha alla viglia della gara di Silverstone Dopo una settimana di stop i piloti della MotoGp sono pronti per tornare in pista, a Silverstone, per il Gp della Gran Bretagna. La Yamaha non ha riposato molto nella settimana di pausa di metà agosto: domenica infatti i piloti sono scesi in pista, a Misano, per ...

MotoGp – Gp d’Austria - terminato il warm-up al Red Bull Ring : Dovi si riprende la vetta [TEMPI] : Andrea Dovizioso torna davanti al Red Bull Ring: suo il miglior tempo nel warm up del Gp d’Austria. Rossi e Petrucci fuori dalla top ten Dopo le qualifiche di ieri, che hanno visto Marquez dominare e conquistare una preziosissima pole position, al Red Bull Ring, per soli 2 millesimi, davanti a Dovizioso e Lorenzo, i piloti della MotoGp sono tornati in pista per il warm-up. L’ultimo ‘riscaldamento’, in vista del Gp ...

MotoGp – La rivelazione di Meregalli è sorprendente : “gli ingegneri giapponesi pensavano che…” : Maio Meregalli e le scuse dei giapponesi della Yamaha ai piloti: le parole del team director sono sincere e sorprendenti Colpo di scena in casa Yamaha: il project leader Tsuya ha pubblicamente chiesto scusa ai piloti Rossi e Vinales dopo le disastrose qualifiche di oggi al Red Bull Ring. Il Team di Iwata ha voluto in qualche modo alleggerire i piloti da responsabilità che non gli appartengono, facendo un mea culpa importante, ma senza ...

MotoGp - Ducati : Petrucci si prende la sella di Lorenzo in anticipo : Danilo Petrucci a Brno nei test di lunedì ha testato la sella modificata voluta da Lorenzo: le tanto chiacchierate e discusse modifiche all'ergonomia della Ducati che sarebbero state richieste dallo ...

MotoGp – Valentino Rossi supera Crutchlow all’ultima curva : il commento del britannico è sorprendente : Cal Crutchlow commenta il sorpasso di Valentino Rossi all’ultima curva del Gp della Reoubblica Ceca Forti emozioni, ieri, al Gp della Repubblica Ceca: Andrea Dovizioso ha conquistato una speciale vittoria, regalando alla Ducati una fantastica doppietta, grazie al secondo posto di Jorge Lorenzo. A Brno applausi anche per Valentino Rossi, che nonostante le problematiche Yamaha, è riuscito a metterci una pezza, chiudendo la sua gara ...

MotoGp - Vinales cade a Brno e se la prende con… il team! Le dure parole di Maverick : “sbagliato trovare il set-up nel warm-up” : Maverick Viñales parla dopo il suo deludente Gp di Repubblica Ceca, lo spagnolo è caduto durante la gara odierna: le parole del pilota della Yamaha Una caduta è costata a Maverick Viñales la possibilità di correre per le prime posizioni del Gp di Repubblica Ceca. Lo spagnolo della Yamaha ha concluso il decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp con uno zero che pesa sulla sua classifica iridata. “Non so cosa sia successo, ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : la ricorsa di Valentino Rossi riprende da Brno. Marc Marquez sarà battibile? : Dove eravamo rimasti? Marc Marquez trionfante per la quinta volta in stagione sul tracciato del Sachsenring (Germania). Il campione del mondo ha suonato la sua nona sinfonia sul tracciato tedesco, allungando la striscia vittoriosa sulla pista teutonica ed imponendo la legge del più forte: pole position e vittoria regale. Un successo che ha rafforzato la posizione in vetta alla classifica generale dello spagnolo: 46 punti di vantaggio su ...

MotoGp - Pagelle GP Germania 2018 : Marc Marquez da 9 e lode! Rossi ottimo - Bautista sorprende - Dovizioso rimandato - Crutchlow bocciato : Il Gran Premio di Germania 2018 della MotoGP va, non a sorpresa, a Marc Marquez che su questa pista appare imbattibile. Lo spagnolo ha saputo gestire bene una gara che non ha regalato grandi colpi di scena o emozioni, ma che ha visto, e questo sì non era scontato, la Yamaha comportarsi meglio delle Ducati. Andiamo, dunque, a vedere quali sono stati i piloti che si sono contraddistinti nel migliore dei modi e quali, invece, finiscono dietro la ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : programma - orari e tv. Si riprende ad agosto dopo 3 settimane di pausa : Dal 3 al 5 agosto il Circus del Motomondiale 2018 tornerà in scena dopo una pausa di tre settimane. Sul particolare circuito di Brno (Repubblica Ceca) i centauri si esibiranno per regalare tante emozioni alla platea di appassionati. Nella classe regina sarà sempre Marc Marquez (Honda) il riferimento e spetterà alla Ducati ed alla Yamaha cercare di contrastarlo. Andrea Dovizioso e Valentino Rossi sono chiamati a fare bene sul tracciato ceco e ...

MotoGp – Lorenzo mai contento - Jorge duro su Petrucci : “non è bello prendere la scia di chi è più veloce di te” : Jorge Lorenzo palesa le sue impressioni dopo le qualifiche appena disputate sul circuito del Sachsenring in cui ha segnato il terzo tempo Per il nono anno di fila Marc Marquez parte in pole position sul circuito del Sachsenring. Lo spagnolo della Honda detta legge sulla pista tedesca, in cui s’impone di nuovo. Il campione del mondo in carica sarà affiancato sulla griglia di partenza di domani in prima fila da Danilo Petrucci e da ...

MotoGp - sorprendente rivelazione di Graziano Rossi : “il futuro di Vale? Dopo il 2020 continuerà a correre - ma…” : Il padre di Valentino Rossi ha parlato del futuro del figlio, svelando che continuerà a correre con le auto dal 2021 Il sogno di conquistare il decimo titolo mondiale e un futuro ancora tutto da scrivere, Graziano Rossi non ha dubbi su quelle che saranno le scelte di suo figlio Valentino. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Il Dottore continuerà a correre anche Dopo il 202o, anno in cui scadrà il contratto con la Yamaha. Corse sì, ma in macchina come ...

MotoGp - Pagelle GP Olanda 2018 : Marc Marquez primo della classe - Rins sorprende - Dovizioso pasticcia - Rossi sfortunato - Lorenzo scompare : Il Gran Premio di Olanda 2018 della MotoGP entrerà di diritto negli annali del Motomondiale. Una gara combattuta come se fosse la Moto3, con sorpassi e contro-sorpassi curva dopo curva, giro dopo giro, per emozioni davvero incredibili. La vittoria è andata a Marc Marquez che corrobora il suo vantaggio in classifica generale ma sono tanti i piloti promossi nelle Pagelle odierne, e che hanno reso possibile uno spettacolo indimenticabile. Pagelle ...

