MotoGp | Gp di Silverstone cancellato – A tutto Ezpeleta | dal lunedì ‘bocciato’ alla

MotoGp – Gamba gonfia e sorriso stampato in volto : il primo messaggio social di Tito Rabat dopo l’incidente di Silverstone : Tito Rabat in piedi e sorridente in ospedale: il primo post social dello spagnolo dopo il terribile incidente di Silverstone Weekend amaro a Silverstone per Tito Rabat: lo spagnolo dell’Avintia Racing è stato protagonista di un brutto incidente nelle Fp4 del Gp della Gran Bretagna a causa delle pozzanghere d’acqua in curva 7 che lo hanno fatto piombare in terra. Una volta finito sulla ghiaia Rabat è stato poi colpito dalla moto ...

MotoGp – Gp di Silverstone annullato : da Marquez a Lorenzo - i piloti si scusano con i tifosi [VIDEO] : Le scuse dei piloti della MotoGp dopo la cancellazione del Gp della Gran Bretagna: sul profilo social della MotoGp raccolti i video dei campioni delle due ruote Non accadeva dal 1980 che un Gp venisse cancellato per le condizioni meteorologiche: domenica, a Silverstone, non si è corso il Gp della Gran Bretagna per la quantità di pioggia scesa sul circuito riasfaltato di recente, ma ancora in condizioni critiche. Buche e scarso drenaggio ...

MotoGp – Gp di Silverstone cancellato : Capirossi ci ripensa? “Si! C’è stato un errore” : Loris Capirossi torna sulla decisione di ieri di cancellare il Gp di Silverstone: le parole del rappresentante Dorna dopo la caotica domenica in Gran Bretagna-- “Ero in pista per una ispezione per capire le condizioni della pista, sono stato chiamato per andare in Irta (l’International Road Racing Teams Association ndr), ma non sapevo se fossero stati convocati i piloti. Uno con l’altro si sono sentiti e hanno creato questa ...

MotoGp – Gara annullata a Silverstone - la delusione dei tifosi : quando un’immagine vale più di mille parole : Un’immagine che vale più di mille parole: la foto del piccolo fan deluso dopo la cancellazione del Gp della Gran Bretagna diventa virale Niente gare a Silverstone: dopo un continuo posticipare, i piloti, riuniti in Safety Commission, hanno deciso di non correre il Gp della Gran Bretagna a causa dell’assenza delle condizioni di sicurezza a causa delle buche sull’asfalto nelle quali, per lo scarsi drenaggio, si creavano ...

MotoGp Silverstone - Rossi : «Peccato non aver potuto correre» : Silverstone - Valentino Rossi ha affidato alle colonne del sito Yamaha il commento sulla vicenda, al termine di una giornata convulsa e culminata con la cancellazione del Gp di Silverstone: ' Peccato ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : a Silverstone non si corre e l’organizzazione è sotto accusa. Solo Marc Marquez può sorridere : Parlare di una domenica come tutte le altre non è proprio il caso. Quanto avvenuto a Silverstone (Gran Bretagna) è una pagina nera per l’organizzazione del Motomondiale e resterà una macchia indelebile sulla gestione del Circus delle due ruote. Dopo quasi cinque ore di attesa, tra rinvii e speranze, il GP delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3 è stato cancellato. Nel corso di una riunione straordinaria della Safety Commission, dove i piloti ...

MotoGp – Vinales d’accordo con la decisione di cancellare il Gp di Silverstone : “l’unica opzione sicura” : Le parole di Vinales a Silverstone dopo la decisione di cancellare il Gp della Gran Bretagna Una domenica disastrosa, dopo il complicato sabato di qualifiche di ieri, a Silverstone: dopo ore di continui rinvii, i piloti, riuniti in Safety Commission, hanno deciso di cancellare il Gp della Gran Bretagna. Nonostante qualche polemica riguardate la riunione, alla quale non hanno presenziato tutti i piloti, la decisione finale sembra soddisfare ...

MotoGp – Gara cancellata a Silverstone - anche Valentino Rossi dice la sua : le parole del Dottore : Valentino Rossi commenta la decisione di cancellare il Gp della Gran Bretagna a causa delle condizioni dell’asfalto che non avrebbero permesso di disputare una Gara sicura Una domenica disastrosa, dopo il complicato sabato di qualifiche di ieri, a Silverstone: dopo ore di continui rinvii, i piloti, riuniti in Safety Commission, hanno deciso di cancellare il Gp della Gran Bretagna. Nonostante qualche polemica riguardate la riunione, ...

'MotoGp - Silverstone : che auto-botte!' - l'editoriale di Guido Meda : ...La lezione dovrebbe bastare per stabilire nuovi criteri di omologazione con stress-test di allagamento artificiale - come si fa sulle autostrade - per non procurare ulteriore male agli sport dei ...

MotoGp - GP Silverstone. Tito Rabat - operazione ok dopo la maxi caduta. LE FOTO : La buona notizia dall'Inghilterra nel giorno della cancellazione del GP è arrivata da Tito Rabat: l'account Twitter ufficiale del team Avintia ha fornito aggiornamenti positivi sulle condizioni del ...

MotoGp – La fidanzata di Giribuola nel box Ducati : Marielle Tjalsma - ombrellina-reporter nella giornataccia di Silverstone [GALLERY] : La fidanzata di Alberto Giribuola nel box Ducati: Marielle Tjalsma reporter sui social della ‘giornataccia’ della MotoGp a Silverstone Una giornata davvero poco piacevole quella vissuta dai piloti e dagli addetti ai lavori di MotoGp a Silverstone. Dopo tanta pioggia ed un asfalto non in grado di drenare le abbondanti precipitazioni, si è deciso per l’annullamento del Gp di Gran Bretagna. Nel box Ducati a vivere queste ...

MotoGp - bufera su Silverstone : la direzione corsa annulla il Gp : Il Gp 2018 di Silverstone del motomondiale non si correrà per le avverse condizioni meteo. Dopo una serie ripetuta di rinvii e la pioggia incessante che non ha mai smesso di scendere, la...

MotoGp Silverstone : parlano Dovizioso e Capirossi : Silverstone Andrea Dovizioso e Davide Tardozzi da una parte, Loris Capirossi dall'altra. Il pilota forlivese, rispetto alla decisione di non correre, ha detto: ' Non sono stato chiamato ad alcuna ...