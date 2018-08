MotoGp – Gamba gonfia e sorriso stampato in volto | il primo messaggio social di Tito

sportfair

(Di martedì 28 agosto 2018)Rabat in piedi e sorridente in ospedale: ilpostdello spagnolo dopo il terribile incidente di Silverstone Weekend amaro a Silverstone perRabat: lo spagnolo dell’Avintia Racing è stato protagonista di un brutto incidente nelle Fp4 del Gp della Gran Bretagna a causa delle pozzanghere d’acqua in curva 7 che lo hanno fatto piombare in terra. Una volta finito sulla ghiaia Rabat è stato poi colpito dalla moto di Franco Morbidelli, caduto anch’egli nello stesso punto. Urla impressionanti di dolore per lo spagnolo che ha riportato una frattura esposta al femore più frattura a tibia e perone. Trasportato immediatamente in elicottero all’ospedale di Coventry, Rabat è stato subito operato e adesso sorride, nuovamente in piedi. “Grazie a tutti per il vostro supporto. Sto già recuperando e non vedo l’ora di tornare a casa“, ha ...