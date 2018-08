Mostra del Cinema di Venezia | 75 anni di bellezza al Lido

A Venezia una Mostra del Cinema davvero "fumettosa" : Verranno presentati La profezia dell'armadillo tratto da Zerocalcare e Il ragazzo più felice del mondo, diretto da Gipi. E il manifesto è firmato dal disegnatore Lorenzo Mattotti Il caso Il Cinema non ...

Tutto quel che c'è da sapere sulla 75esima Mostra del Cinema di Venezia : Venezia classici: Ospita una selezione dei migliori restauri di film classici realizzati nel corso dell'ultimo anno da cineteche, istituzioni culturali e produzioni di Tutto il mondo. Sconfini: ...

Devil May Cry 5 : un nuovo video gameplay su PS4 Mostra le solide prestazioni del gioco : Devil May Cry 5 si mostra in un nuovo video gameplay nel quale possiamo apprezzare nuove sequenze di gioco, e finalmente il titolo si mostra in esecuzione anche su PlayStation 4, dopo averlo visto girare su PS4 Pro e Xbox One X, riporta WCCFtech.Nel nuovo video possiamo vedere la demo del gioco mostrata al Gamescom 2018 in esecuzione per l'appunto su una PS4, così come possiamo vedere il granitico frame rate di 60 FPS (al costo di sacrificare un ...

Da venerdì a Città di Castello la Mostra mercato del libro antico : Tutto pronto a Città di Castello, in provincia di Perugia, per la XVIII edizione della Mostra mercato internazionale del libro antico e della stampa antica, uno degli appuntamenti di riferimento in ...

Il comparto del commercio in Italia Mostra una performance modesta - +0 - 53% - : Teleborsa, - Lieve rialzo per il settore vendite al dettaglio, che si attesta sulla linea di parità. Brilla, invece, l'EURO STOXX Retail. Il FTSE Italia Retail ha aperto a quota 138.707,95, per ...

Salvini giovedì alla Mostra del Cinema - il prefetto : Nessun rinforzo di sicurezza : Al prefetto sono state presentate le varie misure di controllo agli accessi, la sala operativa che funziona 24 ore su 24 e che consente collegamenti con le polizie di 156 Paesi stranieri, l'apparato ...

Mostra del cinema di Venezia 2018 : il calendario delle proiezioni per il pubblico : Il più antico festival del cinema è al via e con esso la corsa ai biglietti perché poche manifestazioni raccolgono tanto pubblico di appassionati e non quanto questa. Merito di una selezione che sempre più spesso è anticipazione di un Oscar (e affini), merito di una ricerca costante nei nuovi linguaggi e di nuovi talenti (che ha saputo puntare, ad esempio sul genere del documentario più di altri) e merito del glamour che si assaggia da molto ...

SALUZZO/ L'eccellenza della razza Frisona in Mostra per la Fiera di San Chiaffredo : Tornano le regine da latte a SALUZZO, nell'ambito della tradizionale Fiera di San Chiaffredo. Domenica 2 e lunedì 3 settembre il foro boario ospita la mostra regionale dei bovini di razza Frisona ...

Tendercapital alla Mostra del cinema di Venezia con «Yugen» : Si chiama Yugen ed è il nuovo progetto artistico della regista londinese Martha Fiennes, sorella degli attori Joseph e Ralph, e già autrice degli sperimentali Onegin (1999) e Chromophobia (2007). Prodotto dalla società di Moreno Zani, Tendercapital, questo suo nuovo film d’avanguardia unisce arte tradizionale e intelligenza artificiale, come spiega la stessa regista nel video che potete guardare qui in alto. Arricchito dalla presenza in scena ...

In occasione della 75ª Mostra del Cinema di Venezia gli incontri di “Domani Accadrà” : Prendono il via, giovedì 30 agosto alla Villa degli Autori al Lido di Venezia, in occasione della Mostra del Cinema,

NASA Mostra foto una foto dell'"occhio celeste" - : La NASA ha pubblicato una foto della nebbia planetaria NGC 3918, a forma di occhio. Nella foto scattata dal telescopio Hubble, è possibile vedere una brillante nube di gas colorato nella costellazione ...

"1968-2018 : cinquantesimo anniversario del Mondiale di ciclismo conquistato da Vittorio Adorni". Inaugurata la Mostra in San Quirino - : Parma è nota nel mondo per le sue eccellenze alimentari, ha atleti e squadre anche oggi ai massimi livelli, ma è importante che le nuove generazioni si approprino anche della sua storia, conoscano i ...

Si è svolta a Taranto l'inaugurazione della Mostra "Il Sonno della Ragione… Il Mondo Immaginario di Loredana" : Lunedì 20 agosto, presso l'ipogeo di Palazzo Gennarini, in via Duomo 245/247, a Taranto, si è svolta l'inaugurazione della mostra "Il Sonno della Ragione… Il Mondo Immaginario di Loredana", personale dell'artista Loredana Lamendola. Il vernissage, organizzato dalle associazioni culturali, Nobilissima Taranto e Programma Cultura, è stato introdotto da ...