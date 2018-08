Mosca e Budapest odiano le università che si definiscono “european” : Roma. Troppo a occidente per essere russa, per tramandare, insegnare e approvare la russità, così come la intende il governo. Eppure, la European University di San Pietroburgo è riconosciuta a livello internazionale come uno dei migliori atenei del mondo, è anche un istituto di ricerca molto apprezz