È morto Neil Simon | il maestro della commedia | tra i capolavori ' La strana coppia'

Blastingnews

(Di martedì 28 agosto 2018) È deceduto in un ospedale di New York,, sceneggiatore di ‘Appartamento al Plaza’, ‘I ragazzi irresistibili’, ‘A piedi nudi nel parco’ e ‘La’. Aveva 91 anni, era malato di Alzheimer VIDEOe aveva subito un trapianto di rene nel 2004 ricevuto da Bill Evans, suo vecchio amico e agente. Indimenticabili tutte le sue opere scritte per il cinema e il teatro Durante gli anni ’60 era stato autore per la tv e poi è diventato scrittore di 40 famose commedie rappresentate a Broadway. Il suo primo grandioso successo è stato ‘Come Blow Your Horn’ nel ’61, trasformato nel film ’Alle donne ci penso io’ con Frank Sinatra. Da ricordare ‘Risate al 23°piano’, ‘Capitolo Secondo’, ‘Biloxi Blues’ e ‘Lost in Yonkers’, candidati ai Tony Awards. Quest’ultimo testo gli ha fatto vincere il premio Pulitzer per la drammaturgia. Ha scritto numerosi testi cinematografici e teatrali. ...