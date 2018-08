ilfoglio

(Di martedì 28 agosto 2018)probabilmente non ha per compagna un’attivista del #MeToo (anche se nella chiesa d’oggi tutto è possibile) e quindi difficilmente l’avrà fatto perché, preso da irrefrenabile quanto tardiva resipiscenza, si è accorto che qualcuno aveva “commesso un reato”. Non è un canonico moralista, è