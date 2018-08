Mondiali Mountain bike | i convocati azzurri

Mountain bike - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Gerhard Kerschbaumer sogna in grande - Eleonora Farina ci prova nella downhill : Da mercoledì 5 a domenica 9 settembre si svolgeranno a Lenzerheide (Svizzera) i Mondiali di Mountain bike per le specialità del cross country e della downhill. Alla bike Arena i migliori atleti del mondo si sfideranno per conquistare le medaglie, al termine di una stagione che ha regalato tante emozioni anche agli azzurri. L’Italia cercherà di essere protagonista e di tornare sul podio iridato. La punta della spedizione azzurra sarà Gerhard ...