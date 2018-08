Molte chiacchiere | pochissima matematica

huffingtonpost

(Di martedì 28 agosto 2018) Laè questa. 190 naufraghi il 16 agosto 2018 vengono recuperati dalla Guardia Costiera italiana; 13 sono sbarcati immediatamente e ricoverati nelle strutture sanitarie di Lampedusa e Porto Empedocle. il 23 agosto altri 27 - tutti di età compresa tra i 14 e i 16 anni tra cui una bambina - vengono sbarcati a Catania quando il Ministro dell'Interno - su sollecitazione della Procura di Agrigento - si rende conto che a bordo ci sono minori non accompagnati. Il 25 agosto ricevano l'autorizzazione a sbarcare in 17: sei uomini affetti da malattie di vario genere e undici donne tutte invariabilmente vittime di stupri in Libia.Da 190 in dieci giorni siamo arrivati a 133. Nella notte del 26 agosto a terra tutti gli altri. Su due autobus messi a disposizione dall'Aeronautica militare di stanza a Sigonella sono stati trasportati nell'hotspot di Messina (ricavato ...