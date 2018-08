“Molestata!” La confessione choc dell’ex gieffina E bacchetta così Asia Argento

caffeinamagazine

(Di martedì 28 agosto 2018) Ricordate Marina ‘la gatta morta’ La Rosa, protagonista indiscussa della prima edizione del Grande Fratello ormai diciotto anni fa? Difficile dimenticarla, anche perché dopo tutto questo tempo non è certamente cambiata la sua arma migliore: la seduzione. La bella siciliana,della prima ora, qualche settimana fa si è divertita su Instagram a provocare i suoi follower. Lo ha fatto in occasione di una challenge che circola sul social dedicato al mondo della fotografia da qualche tempo. “Am I Dolce&Gabbana enough?” (“Sono abbastanza Dolce&Gabbana?”) è stato il refrain di un recente spot con mini-video che hanno per protagoniste modelle come Eva Herzigova e Naomi Campbell. Le clip hanno fatto subito il giro della rete e molti si sono lanciati in imitazioni tanto da scatenare una vera e propria sfida. Tra queste proprio Marina La Rosa con ...