Modric Real Madrid | dichiarazione d' amore per il sesto anniversario nel club migliore al

Modric-Inter : "Mai contattati"/ Smentita del croato dopo la denuncia del Real Madrid alla FIFA : Luka Modric-Inter: "Mai contattati". La Smentita del centrocampista croato dopo la denuncia del Real Madrid alla FIFA per aver trattato il calciatore.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:35:00 GMT)

Inter - Real Madrid beffato : la rivelazione di Modric - avrebbe contattato lui i nerazzurri : Uno dei tormentoni dell'ultimo mese della sessione estiva di Calciomercato è stato quello riguardante il possibile trasferimento di Luka Modric all'Inter. Inizialmente sembravano solo voci di corridoio, ma con il passare dei giorni la trattativa è diventata sempre più concreta e il giocatore ha fatto di tutto per liberarsi dal Real Madrid. L'ultimo incontro tra il giocatore, il suo entourage e il patron del Real, Florentino Perez, è andato in ...

Il Real accusa - ma Modric scagiona l'Inter con la Fifa : 'Li ho contattati io' : Modric scagiona I NERAZZURRI - Oggi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la parola fine alla vicenda l'ha voluta mettere lo stesso Modric che contattato dagli organi della Fifa prima di aprire ...

Modric dalla parte... dell'Inter! Il centrocampista difende i nerazzurri dopo la denuncia del Real Madrid : Luka Modric si è ritrovato in mezzo agli interessi di Real Madrid ed Inter: dopo la denuncia alla Fifa di Florentino Perez ai danni dei nerazzurri, sarebbe stato ascoltato anche il calciatore dopo un ...

Modric dalla parte… dell’Inter! Il centrocampista difende i nerazzurri dopo la denuncia del Real Madrid : Luka Modric si è ritrovato in mezzo agli interessi di Real Madrid ed Inter: dopo la denuncia alla Fifa di Florentino Perez ai danni dei nerazzurri, sarebbe stato ascoltato anche il calciatore dopo un Mondiale concluso da vicecampione del mondo in carica, Luka Modric si è ritrovato al centro delle voci di mercato. In particolare, il croato è stato più volte accostato all’Inter, finendo per far infuriare il Real Madrid. La squadra ...

Calciomercato - dopo la denuncia del Real Madrid : Modric scagiona l'Inter : Florentino Perez resta a mani vuote: Luka Modric scagiona l'Inter. Si risolve con un nulla di fatto il tentativo di denuncia alla FIFA del Real Madrid, che nelle ultime ore aveva provato a procedere ...

Caso Modric - il Real Madrid accusa - l'Inter risponde : 'Siamo stati solo spettatori' : E' tramontata definitivamente la trattativa che avrebbe potuto portare all'Inter il centrocampista croato del Real Madrid, Luka Modric. Ieri c'è stato un ultimo vertice tra il giocatore, gli agenti e il patron del club spagnolo, Florentino Perez, conclusosi con un nulla di fatto. Il presidente, infatti, non ha voluto saperne di liberare il giocatore, nonostante una promessa fatta tempo fa secondo cui con un'altra vittoria in Champions League, ...

L'Inter a Fifa e Real Madrid : 'Mai parlato con Modric' : MILANO - L' Inter risponde alle accuse del Real Madrid per il caso Luka Modric : non abbiamo mai avuto contatti direttamente con il giocatore, è la replica del club nerazzurro dopo la denuncia dei ...

Modric - IL REAL DENUNCIA L'INTER ALLA FIFA/ Ultime notizie - i nerazzurri : "Mai trattato il croato" : MODRIC, il REAL DENUNCIA l’Inter ALLA FIFA. Ultime notizie, il presidente Florentino Perez: comportamento illegale dei nerazzurri. Colpo di scena nella tarda serata di ieri(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 21:36:00 GMT)

Caso Modric - l’Inter risponde piccata al Real Madrid dopo l’esposto alla FIFA : “mai avuti contatti con il giocatore” : Il club nerazzurro non ci sta e risponde per le rime all’esposto presentato alla FIFA dal Real Madrid per il Caso Modric Continua la guerra dialettica tra l’Inter e il Real Madrid in riferimento al Caso Modric, il club nerazzurro ha infatti risposto per le rime all’esposto presentato dai blancos alla FIFA. GABRIEL BOUYS / AFP In data sedici agosto, infatti, la società di Suning ha inviato una lettera al massimo organo ...

L’Inter risponde alla denuncia del Real Madrid : “Mai contattato Modric” : L'Inter risponde alle accuse del Real Madrid per il caso Luka Modric: non abbiamo mai avuto contatti direttamente con il giocatore. L'articolo L’Inter risponde alla denuncia del Real Madrid: “Mai contattato Modric” è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'Inter a Real e Fifa : 'Mai parlato con Modric' : ROMA - L'Inter risponde alle accuse del Real Madrid per il caso Luka Modric: non abbiamo mai avuto contatti direttamente con il giocatore, è la replica del club nerazzurro dopo la denuncia dei blancos ...

Calciomercato - caso Modric : il Real Madrid denuncia l'Inter alla FIFA - i nerazzurri rispondono : Un affare sfumato e la possibilità, in negativo, che non sia ancora finita la querelle tra Inter e Real Madrid. Luka Modric in nerazzurro è stato il sogno del finire dell'estate nerazzurra, eppure il ...

Il caso Modric finisce in ‘tribunale’ - è guerra tra Real Madrid e Inter : la FIFA conferma : Un membro della FIFA ha riferito come sia arrivato un fascicolo del Real Madrid nei confronti dell’Inter per il comportamento tenuto con Luka Modric E’ guerra legale tra Real Madrid e Inter, il caso Modric infatti rischia di creare una situazione di tensione tra il club nerazzurro e quello spagnolo. Secondo quanto riferito da un membro della FIFA alla Press Association Sport, sul tavolo del massimo organo calcistico del pianeta ...