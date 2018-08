MIT - cade segreto su convenzioni autostradali. On line tutti gli atti : C'è aria di trasparenza al MIT, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , dove è in corso un cambiamento epocale. Sono state pubblicate sul sito internet del Ministero, integralmente, tutte le ...

Cade il MITo del colesterolo buono : in quantità eccessiva può essere deleterio : Nel settore medico si è soliti parlare di colesterolo buono e di colesterolo cattivo. Qualcosa potrebbe però essere cambiato, visto che uno studio americano presentato durante il congresso della Società europea di cardiologia (Esc) a Monaco di Baviera mette in dubbio che un valore di HDL nel sangue corrisponda ad uno stato di salute del cuore e delle arterie ottimale, anzi! I medici e la scienza hanno sempre riferito che il livello di HDL alto ...

Le stelle cadenti tra scienza - MITo e cultura : grande evento a Ferragosto nel parco archeologico di Tanca Manna : Il parco archeologico Tanca Manna di Nuoro diventa palcoscenico di una suggestiva iniziativa sotto le stelle: “Gli uomini gli Dei e l’Universo”, tra poesia, cultura mitologica e scienza. Il 14 agosto alle 20,30 l’Associazione Astronomica Nuorese, in collaborazione con l’assessorato alla cultura del Comune di Nuoro e il sito archeologico di Tanca Manna, propone uno spettacolo evento per intrattenere il pubblico nella ...

Concorso MIT 148 ingegneri architetti : scade oggi l’invio domanda : Chi vuole tentare la sorte e iscriversi al Concorso Mit 148 ingegneri architetti, per aggiudicarsi un’assunzione nelle diverse sei italiane del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come ingegnere meccanico, ha ancora poche ore di tempo. scade infatti oggi – 6 agosto – il termine per l’invio della domanda di partecipazione. Consulta lo speciale Concorsi pubblici Ricapitoliamo brevemente come candidarsi e, soprattutto, per ...

Fs : fonti MIT - cda decade per mancata osservanza clausola etica statuto(2) : (AdnKronos) – Inoltre, precisano le stesse fonti, “la ‘mancata osservanza della clausola etica, riguarda la posizione dell’amministratore delegato, non fa riferimento ad alcun atto contra legem da parte dell’organo amministrativo che ha comunque operato secondo prerogative del tutto legittime”. L'articolo Fs: fonti Mit, cda decade per mancata osservanza clausola etica statuto(2) sembra essere il primo su ...

Fs : fonti MIT - cda decade per mancata osservanza clausola etica statuto : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “La decadenza del consiglio di amministrazione di Fs, stabilita nei termini propri di una legge dello Stato, deriva dalla mancata osservanza di una precisa clausola etica dello statuto in relazione alla posizione dell’amministratore delegato”. E’ quanto puntualizzano fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'articolo Fs: fonti Mit, cda decade per mancata osservanza ...

Fs : fonti MIT - cda decade per mancata osservanza clausola etica statuto : Roma, 26 lug. (AdnKronos) – “La decadenza del consiglio di amministrazione di Fs, stabilita nei termini propri di una legge dello Stato, deriva dalla mancata osservanza di una precisa clausola etica dello statuto in relazione alla posizione dell’amministratore delegato”. E’ quanto puntualizzano fonti del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'articolo Fs: fonti Mit, cda decade per mancata osservanza ...

Belen Rodriguez - qui cade un MITo. Il dettaglio sotto lo slip - la brutalizzano : 'Non ti sei accorta che...?' : Anche Belen Rodriguez è umana. Su Instagram la showgirl argentina pubblica una bella foto in piscina ma qualche occhio lungo le fa notare come sul gluteo sinistro appaiano degli strani segni. ...

Salvo Ruffino eletto nuovo presidente del coMITato regionale dell’Accademia Nazionale Acconciatori Misti : È stato eletto all’unanimità ad esito dell’ultima assemblea congressuale, convocata nella sede regionale di via Principe Nicola 18 a Catania,

Il torneo Red Bull KuMITe di Street Fighter V Arcade Edition sbarca a luglio a Milano : Il 7 luglio 2018 nella sede del MOBA di Milano si terrà la tappa italiana del Red Bull Kumite Qualifier Italy, un torneo eSport che incoronerà il re italiano di Street Fighter V Arcade Edition.Saranno 8 giocatori "Vip" invitati da Red Bull più altri 24 liberamente iscritti sul sito ufficiale della manifestazione si giocheranno il titolo in un intenso torneo a doppia eliminazione da 32 giocatori presso il MOBA. Al campione, Red Bull metterà ...

Incidenti in Montagna - DoloMITi : cade in un canalone - salvato nella notte : Un escursionista è scivolato ieri sera in un canalone vicino al rifugio Vajolet (2.243 metri) sul Catinaccio, nelle Dolomiti: il 58enne è stato recuperato nella notte dal soccorso alpino di Se’n Jan di Fassa e trasportato al Santa Chiara di Trento. L’uomo è probabilmente inciampato ed scivolando in un canalone: a dare l’allarme sono stati gli amici, con cui si trovava in quel momento. I soccorritori giunti sul posto dalla Val ...

Dopo i 105 anni meno rischio di morire/ C'è davvero un liMITe biologico? Cosa accade superata quest'età : Dopo i 105 anni meno rischio di morire, c'è davvero un limite biologico? Cosa accade superata quest'età e come cambiano le cose all'interno dell'organismo umano.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 13:04:00 GMT)

Cavalcade - il Barnum delle Ferrari fa show sulle DoloMITi" : Lo scorso anno invece è stata la Puglia ad accogliere la Cavalcade perché le Ferrari provenienti da tutto il mondo, oltre a diventare strumento per condividere la passione per le vetture del ...