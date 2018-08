Milano senza muri | in piazza San Babila chi dice no a Salvini

Orban incontra Salvini a Milano : “Mi difese nel Parlamento europeo - non dimentico”. Migliaia in piazza San Babila per “Europa senza muri” : È durato un’ora l’incontro fra Viktor Orban e Matteo Salvini presso la prefettura di Milano. Il premier ungherese si è presentato in perfetto orario indossando una cravatta verde. Il ministro dell’Interno e vicepremier che lo stava aspettando ha scherzato: «Orban mi considera un eroe? Parole sagge»....

Milano - dipendente Atm picchiato in metro/ Ultime notizie - Stazione Centrale : passeggero era senza biglietto : Milano, dipendente Atm picchiato in metro da un passeggero trovato senza biglietto: dopo l'aggressione l'uomo è fuggito, lievi ferite per la vittima.(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:36:00 GMT)

Milano - preso senza biglietto : aggredisce dipendente Atm alla fermata del metrò Centrale : L'aggressore è un italiano di circa 30 anni: il dipendente, che lo aveva redarguito, ha riportato una distorsione alla mano

"Senza vaccini non si entra a scuola" : il comune di Milano avverte le famiglie : Un avviso è stato inviato alle 600 famiglie che non hanno ancora provveduto a fornire la documentazione necessaria. Ultima...

Lira turca senza pace. Milano chiude in rosso - tasso Btp decennale al 3% : La crisi di Istanbul alimenta ancora la fuga dal rischio sui mercati finanziari europei chiudono ancora deboli. A Milano sempre nel mirino Unicredit a causa della sua esposizione verso Ankara. Va ko Bayer dopo la condanna di Monsanto negli Usa per l'erbicida ritenuto cancerogeno. Vendite sui titoli di Stato italiani con lo spread vicino a 280 pb. Wall Street contrastata....

Anziano investito su striscie a Milano : 29enne è senza patente : Milano, 11 ago., askanews, - E' senza patente il 29enne che, a bordo di uno scooter, verso le 7 di questa mattina ha investito e ucciso un pensionato di 76 anni che stava attraversando sulle striscie ...

La storia di Rachele Vered - colpita dalle leggi razziali - nata a Milano nel 1939 e ancora senza cittadinanza : Da cinque anni Rachele sta portando avanti una contesa con il ministero dell'Economia, che le nega il riconoscimento riservato agli internati nei campi di concentramento e ai loro familiari. Come ...

Sostanzialmente senza Marchionne da anni non avremmo avuto più la Fiat - Milano Post : Ed è un discorso interessante, utile da fare, con competenza e intelligenza da buona politica industriale , tutto il contrario di ciò cui purtroppo stiamo assistendo sul caso Ilva , . Chiedendosi ...

Senza direzione Milano e gli altri mercati europei : Teleborsa, - Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee , con Milano che scambia sulla linea di parità. Nessuna variazione significativa per l'Euro / Dollaro USA che ...

Eminem - la prima volta a Milano - senza più traccia di trasgressione : Nel 2001, Raffaella Carrà portava un completo nero, il colletto d’argento e i polsini in tinta. Eminem indossava la tuta di ordinanza, giallognola, larga oltre ogni senso. Stonata, tra i fasti dell’Ariston, dove è bastato un dito medio a infuocare la polemica. I genitori si sono imbestialiti, i signorotti indignati. E Sanremo, baluardo del provincialismo italiano, si è trasformato in una battaglia per il decoro. LEGGI ANCHEArea Expo: dopo gli ...

Milano - minaccia con un coltello dei giardinieri e aggredisce un carabiniere - arrestato senzatetto : Fermato da un militare fuori servizio e da una guardia giurata mentre dava in escandescenze in via Bovisasca

Appendino senza la fiaccola : Olimpiadi '26 verso Milano : Milano accelera e stacca all'ultima curva Torino e Cortina d'Ampezzo nella corsa per la candidatura ufficiale dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026. Nella riunione di oggi il Consiglio dei ministri fornirà la prima indicazione nella scelta della città da proporre al Comitato Olimpico internazionale per ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026.I rumors che trapelano da Palazzo Chigi danno il capoluogo lombardo favorito su ...