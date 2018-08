Milano | presidio a San Babila contro vertice Salvini-Orban FOTO

Orban è a Milano - pranzo a Brera con Salvini. Presidio dei radicali : non rispetta la democrazia : Il primo ministro ungherese, Viktor Orbàn , che alle 17 incontrerà il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini in Prefettura a Milano, è arrivato in città. È atterrato a Milano intorno alle ...

Incontro Salvini-Orbán a Milano : presidio CNCA a San Babila : Martedì 28 agosto 2018 è il giorno dell'Incontro a Milano tra il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e il Premier ungherese Viktor Orbán, ma non si tratta di un Incontro istituzionale vero e proprio, bensì, come lo ha definito la parte pentastellata del governo Conte, di un Incontro politico, tra due leader di movimenti simili. L'argomento principale sarà molto probabilmente quello dei migranti.In occasione di questo evento, ...

Migranti : anche Cgil - LeU e Radicali a presidio Milano contro Salvini-Orban : Milano, 27 ago. (AdnKronos) - Ci saranno anche la Cgil Lombardia, Liberi e Uguali, i Radicali, con l'Associazione Enzo Tortora Radicali Milano e il gruppo +Europa con Emma Bonino in Lombardia, e la Cnca regionale alla manifestazione di domani in piazza San Babila a Milano per protestare contro l'inc

Migranti : presidio e proteste a Milano per incontro Salvini-Orban : Milano, 25 ago. (AdnKronos) - A poche centinaia di metri di distanza dalla prefettura di Milano, dove il primo ministro ungherese Viktor Orban martedì incontrerà il vicepremier Matteo Salvini, si terrà anche una manifestazione spontanea, organizzata da alcune associazioni per protestare contro "un'i

Milano - presidio al Duomo : "Basta con le morti sul lavoro" : Un manichino in veste da operaio con caschetto in testa e imbracatura appeso all'impalcatura intorno al Duomo di Milano. E' il simbolo del presidio regionale organizzato da Cgil, Cisl e Uil dei lavoratori della filiera delle costruzioni per protestare contro gli infortuni...

Infortuni : lunedì a Milano presidio sindacati in piazza Duomo : Milano, 11 lug. (AdnKronos) - sindacati in piazza, a Milano, contro gli Infortuni sul lavoro. lunedì prossimo, 16 luglio, dalle 9 alle 12.30 si svolgerà in piazza del Duomo un presidio regionale dei lavoratori della filiera delle costruzioni per protestare contro gli Infortuni mortali sul lavoro e p