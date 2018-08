Milano | Orbàn pranza in centro | “Berlusconi è un amico | gli ho chiesto il permesso di

Il premier ungherese Orban a Milano per incontrare Salvini : “Lui è il mio eroe - ho chiesto il permesso a Berlusconi” : "Con Matteo Salvini vorrei fare una conoscenza personale. Lui è il mio eroe. È un mio compagno di destino sono molto curioso di conoscere la sua personalità. Sono un grande estimatore e ho alcune esperienze che forse potrei condividere con lui. Ho questa sensazione", ha dichiarato Orban ai giornalisti uscendo da un ristorante sito in zona Brera, poco prima di incontrare il ministro dell'Interno nei locali della prefettura di Milano.Continua a ...

L'incontro tra Salvini e Orban : il "no" in piazza San Babila della Milano dell'accoglienza : Nel cuore della città il presidio organizzato da Cgil, Anpi e Pd per una Europa senza muri contro il "vertice dell'intolleranza" in Prefettura

Milano - Orban : “Salvini? Voglio conoscerlo - è il mio eroe. Abbiamo un destino in comune” : Il premier ungherese Viktor Orban è atterrato a Milano poco prima delle 15. Ha raggiunto il quartiere Brera per pranzare poco prima dell’incontro con Matteo Salvini. Queste le sue parole: “Salvini? Vorrei conoscerlo di persona è il mio eroe”. E, ancora: “Abbiamo dimostrato che i confini possono essere difesi. Ci siamo riusciti. È la prova che i migranti in terraferma possono essere fermati. Ora Salvini prova a dimostrare che i ...

Orban - vertice a Milano con Salvini : «È il mio eroe - l'unico che ferma i migranti» : Incontro a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala...

SALVINI-ORBAN : INCONTRO A Milano/ Ultime notizie - non si parlerà di migranti : il leghista - "Viktor è un eroe" : SALVINI-ORBAN, INCONTRO a MILANO: Ultime notizie, vertice in prefettura alle 17. M5s si smarca, sinistra in piazza per protestare. Verso internazionale sovranista per "superare" l'Europa?

Orban è Milano - pranzo a Brera con Salvini. Presidio dei radicali : non rispetta la democrazia : Il primo ministro ungherese, Viktor Orbàn , che alle 17 incontrerà il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini in Prefettura a Milano, è arrivato in città. È atterrato a Milano intorno alle ...

Incontro Salvini-Orbán a Milano : presidio CNCA a San Babila : Martedì 28 agosto 2018 è il giorno dell'Incontro a Milano tra il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini e il Premier ungherese Viktor Orbán, ma non si tratta di un Incontro istituzionale vero e proprio, bensì, come lo ha definito la parte pentastellata del governo Conte, di un Incontro politico, tra due leader di movimenti simili. L'argomento principale sarà molto probabilmente quello dei migranti.In occasione di questo evento, ...

Milano ospita l’incontro tra Salvini e Orbán - sinistra in piazza : La Prefettura di Milano ospita oggi il discusso incontro tra Matteo Salvini e Viktor Orbán. Appuntamento alle 17. Intanto in

Vertice Salvini-Orban a Milano per costituire la “Lega delle Leghe” in Europa : M5S irritato - la sinistra protesta in piazza : Nella giornata di oggi è previsto l'incontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban, che si svolgerà per motivi logistici nei locali della prefettura di Milano. Il Pd milanese, Anpi, la Cgil e LeU hanno indetto un presidio di protesta alle ore 17.00 in piazza San Babila, a circa 500 metri dall'evento.Continua a leggere

Milano : tutto pronto per l'incontro Salvini-Orban Sinistra e associazioni in piazza per protestare : Il ministro dell'Interno e il premier ungherese si incontreranno in Prefettura, in piazza San Babila è prevista una manifestazione di protesta

