Milano | migliaia in piazza per dire No all’incontro Orban-Salvni Civati | “Da qui parta

Orban : «Matteo mio eroe - possibile fermare immigrati». Asse con Salvini. Migliaia in piazza a Milano : Incontro a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala...

Orban incontra Salvini a Milano : “Mi difese nel Parlamento europeo - non dimentico”. Migliaia in piazza San Babila per “Europa senza muri” : È durato un’ora l’incontro fra Viktor Orban e Matteo Salvini presso la prefettura di Milano. Il premier ungherese si è presentato in perfetto orario indossando una cravatta verde. Il ministro dell’Interno e vicepremier che lo stava aspettando ha scherzato: «Orban mi considera un eroe? Parole sagge»....

A Milano migliaia in piazza contro il vertice Salvini-Orban : Mentre in Prefettura è cominciato il vertice Salvini-Orban la Milano anti-sovranista e pro-accoglienza si riunisce in piazza San Babila, in segno di protesta per l'incontro tra il ministro dell'Interno e il premier ungherese. Circa un migliaio, tra migranti e cittadini, le persone già arrivate alla manifestazione 'Europa senza muri', organizzata dalle stesse realtà che hanno promosso la grande tavolata per l'integrazione che ...

Orban a Milano per l’incontro con Salvini A piazza San Babila migliaia in protesta : E’ iniziato in prefettura a Milano l’incontro fra il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, e il premier ungherese Viktor Orban. Orban, con cravatta verde, è appena arrivato nella sede della prefettura. Sul tavolo dell’incontro la gestione dell’immigrazione in Europa, ma anche temi economici e politici. Intanto la Milano a favore dell’accoglienza e dell’integrazione si sta riunendo in piazza San Babila in segno di protesta. ...

Migranti - pagina dei Sentinelli di Milano rimossa da Facebook. In migliaia agli amministratori del social : “Riapritela” : La pagina dei Sentinelli di Milano è stata rimossa da Facebook per quasi 24 ore ed è stata riaperta solo dopo migliaia di segnalazioni da parte degli utenti. La denuncia era arrivata nella tarda serata di martedì dal portavoce del movimento Luca Paladini, spiegando che “probabilmente oggi siamo stati segnalati per aver postato l’immagine del bambino e della donna annegati” e recuperati dalla Proactiva Open Arms. Nel corso della ...

Milano - sfila il gay pride : migliaia in piazza per tra bandiere arcobaleno e striscioni : A Milano scende in piazza l'orgoglio Lgbt: sono migliaia le persone di ogni età che stanno sfilando per le vie di Milano in occasione del pride. Il corteo, partito dal piazzale della Stazione Centrale,...

