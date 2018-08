: Milano, in migliaia al presidio di protesta in San Babila contro il vertice Salvini-Orban - repubblica : Milano, in migliaia al presidio di protesta in San Babila contro il vertice Salvini-Orban - fattoquotidiano : Milano, migliaia in piazza per dire No all’incontro Orban-Salvni. Civati: “Da qui parta nuova sinistra” - HuffPostItalia : A Milano migliaia in piazza contro il vertice Salvini-Orban -

di persone aalla manifestazione "Europa senza muri" indetta da molte sigle per protestarel' intra il premier ungheresee il ministro dell'Interno. Tra gli interventi quello della ex presidente della Camera, Boldrini: "I nazionalismi hanno sempre portato guerra e distruzione, non sviluppo". In piazza anche i centri sociali: imbrattata con vernice rossa la targa del consolato ungherese.(Di martedì 28 agosto 2018)