Milan | tentativo per Martial | il retroscena

Samp - tentativo per un attaccante ex Milan : Alberto Paloschi , attaccante della Spal , finisce nel mirino della Sampdoria . Come scrive la Gazzetta dello Sport , entro venerdì è pronto l'assalto blucerchiato.

Gazzetta Milan - offerta per Milinkovic-Savic respinta : nuovo tentativo? : La Gazzetta dello Sport non esclude un nuovo tentativo da parte del Milan , che sogna il centrocampista serbo per regalare a Gennaro Gattuso un altro rinforzo di alto livello dopo aver preso Gonzalo ...

Calciomercato Milan - tentativo per Higuain : I rossoneri sognano il grande colpo in avanti, ma servono 60 milioni per strapparlo alla Juve e per battere la concorrenza inglese

Calciomercato Milan - Montolivo non va in tournée : può partire. Tentativo per Badelj : ... l'Atletico Madrid però si è stancato di attendere il via libera rossonero, per questo potrebbe virare su Giroud del Chelsea, fresco campione del mondo con la Francia. Milan, obiettivo Badelj: testa ...

Milan - Elliott si dà un anno per vendere. Mr Li fa un tentativo a tempo scaduto : L’ombra di Elliott sembra sempre più dominante come nuovo proprietario del Milan. Proprio ieri sono infatti stati cambiati gli amministratori dei veicoli lussembughesi che a catena...

Cessione Milan – L’ultima mossa di Mr. Li - tentativo di accordo con il magnate Rybolovlev : ma Elliott può dire no : Clamorosa svolta in merito alla Cessione del Milan: Mr Li starebbe cercando un accordo dell’ultima ora con il magnate russo Rybolovlev, ma Elliott potrebbe opporsi alla Cessione I termini per la restituzione dei 32 milioni, anticipati a fine giugno da Elliott a Mr Li, al fine di coprire l’aumento di capitale richiesto dal cda a Casa Milan, sono ormai scaduti. Yonghong Li non ha i soldi per pagare il debito con Elliott e il ...

Milan - Mr Li a Londra. Ultimo tentativo per cedere a un russo e convincere Elliott : Un’ultima disperata carta da giocare. Tra oggi e stanotte Mr Yonghong Li, secondo indiscrezioni, punterebbe a firmare secondo quanto risulta al Sole 24 Ore un preliminare di contratto...