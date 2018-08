Milan | Kakà è in arrivo | sarà ' stagista' in rossonero

Milan - Kakà entra in società : ma con quale ruolo? : Kakà pronto a tornare nel suo Milan dove ha brillato in campo con la maglia rossonera, adesso avrà un nuovo ruolo, ma quale? “Devo studiare, tastare il terreno, ma in futuro vorrei fare qualcosa di più per il Milan”, aveva dichiarato qualche giorno fa Kakà in merito al suo possibile futuro rossonero. Ebbene, questo periodo d’apprendimento inizierà ben presto, dato che il brasiliano è dato in arrivo a Milano tra oggi e ...

Milan - senti Kakà : “Juve favorita - ma pensare in grande è nel dna del Milan” : Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Ricardo Izecson dos Santos Leite, universalmente conosciuto come Kakà, ha parlato soprattutto di Milan e di un suo eventuale futuro in società. Nelle scorse settimane era stato Leonardo ad aprire all’ipotesi di un ruolo dell’ex trequartista brasiliano nello staff dirigenziale rossonero. Ora arriva anche la conferma del diretto interessato. Kakà: “Per ora a San Siro da tifoso, ma in ...

Kakà : 'Il Milan tornerà a vincere. Juve davanti a tutte - vi racconto Ronaldo' : Nel mondo, se si parla di Milan si parla di Paolo e viceversa. Paolo è la fedeltà. Non voglio dire nulla della precedente dirigenza, con la quale c' era stato qualche contatto, ma questa ha qualcosa ...

Kakà pronto a tornare al Milan : “questione di tempo! Maldini è la storia” : Kakà si è detto pronto a tornare al Milan con una nuova veste che non lo vedrà più sul terreno di gioco come ai tempi di Ancelotti Kakà è innamorato del ‘suo’ Milan. Lo ha sempre dichiarato e dimostrato con i fatti e potrebbe anche tornare a lavorare per il club rossonero, come rivelato ai microfoni della Gazzetta dello sport. In che ruolo però? “Non ne ho idea. Come ho detto, per il momento voglio restare accanto alla ...

Milan - Leonardo chiama e Kakà risponde : 'Disponibile ad avvicinarmi - sarebbe più per conoscere il mercato' : La mia priorità è ancora di stare con i miei figli in Brasile, ma le porte sono aperte ad avvicinarsi e vedere come funziona il mondo di un direttore sportivo. Non devo rimanere fisicamente in ...

