Migranti | Salvini | possono aprire inchieste | non retrocedo

Vicofaro - chiuso centro don Biancalani : via Migranti/ Salvini esulta - Maestri (Possibile) : “Spregevole” : chiuso il centro di accoglienza don Biancalani a Pistoia, locali non a norma: il provvedimento arriva dai vigili del fuoco e dall'Asl. 12 ospiti verso il trasferimento, gli altri 80 invece..(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 19:20:00 GMT)

Milano - Orbán da Salvini : «Matteo è il mio eroe dimostra che i Migranti si possono fermare anche via mare» : Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, nel corso della conferenza stampa in Prefettura a Milano dopo l'incontro con il vicepremier Matteo Salvini

Orban incontra Salvini : “Fermare i Migranti è possibile sia sul piano giuridico che fisico”. Migliaia in piazza per “Europa senza muri” : È durato un’ora l’incontro fra Viktor Orban e Matteo Salvini presso la prefettura di Milano. Il premier ungherese si è presentato in perfetto orario indossando una cravatta verde. Il ministro dell’Interno e vicepremier che lo stava aspettando ha scherzato: «Orban mi considera un eroe? Parole sagge»....

Orban : «Salvini è il mio eroe - l'unico che riesce a fermare i Migranti» : Incontro a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala...

Orban : «Salvini è il mio eroe - l'unico che riesce a fermare i Migranti» : Incontro a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala...

Orban - vertice a Milano con Salvini : «È il mio eroe - l'unico che ferma i Migranti» : Incontro a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala...

Orban a Milano «Salvini il mio eroe l'unico che riesce a fermare i Migranti» : Incontro a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala più dura ...

Migranti : Orban - Salvini dimostri che si possono fermare gli sbarchi : Il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban, si augura che il ministro dell'Interno Matteo Salvini riesca a dimostrare che è possibile fermare i Migranti via mare, prima che sbarchino in Europa. L'Ungheria, ha detto il premier magiaro prima dell'incontro a Milano con Salvini stesso, "è attaccata dall'Europa perché abbiamo dimostrato che i confini possono essere difesi", mentre ...

Orbàn a Milano : “Ungheria attaccata perché difende i confini. Salvini unico politico che ferma i Migranti in mare” : “L’Ungheria viene attaccata dall’Europa perché noi abbiamo dimostrato che i confini possono essere difesi. L’Ungheria è la prova del fatto che i migranti in terraferma possono essere fermati e qui arriva la missione di Salvini. Lui dovrebbe dimostrare che questi migranti possono essere fermati anche via mare”. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orbàn, a Milano. “Fino ad ora nessuno dei politici si è assunto ...

Chi è Orbán - il duro anti-Migranti che ha Salvini come eroe : Avviato alla politica già a 15 anni, è stato segretario dei giovani comunisti nel suo liceo. Trascorsa l'adolescenza ha però via via mutato le proprie idee politiche , virando sempre più a destra. ...

Migranti : Orban - Salvini dimostri che si possono fermare sbarchi : Il primo ministro dell'Ungheria, Viktor Orban, si augura che il ministro dell'Interno Matteo Salvini riesca a dimostrare che e' possibile fermare i Migranti via mare, prima che sbarchino in Europa. L'Ungheria, ha detto il premier magiaro prima dell'incontro a Milano con Salvini stesso, "e' attaccata dall'Europa perchè abbiamo dimostrato che i confini possono essere difesi", mentre ...

Orban - vertice a Milano con Salvini : «È il mio eroe - l'unico che ferma i Migranti» : Incontro a Milano tra Matteo Salvini e Viktor Orban con al centro la questione migranti visto il feeling tra il vicepremier e capo della Lega e il primo ministro ungherese, capofila dell'ala...

Chi è Orban - il duro anti-Migranti che ha Salvini come eroe : Avviato alla politica già a 15 anni, è stato segretario dei giovani comunisti nel suo liceo. Trascorsa l'adolescenza ha però via via mutato le proprie idee politiche , virando sempre più a destra. ...

I Migranti puntano sulla Spagna : la linea dura di Salvini paga : L’Italia non è più il principale Paese di approdo per i barconi carichi di migranti che solcano il Mediterraneo, superata ormai di gran lunga dalla Spagna. È questo il dato più significativo contenuto nel recente rapporto dell’Unhcr, l’Agenzia Onu che si occupa di rifugiati, richiedenti asilo e migrazioni. Secondo i numeri forniti dall’Unhcr, inoltre, gli sbarchi nelle coste sud dell’Europa sono notevolmente diminuiti nell’ultimo anno. ...