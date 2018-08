Migranti | rivolta a Rocca di Papa Altri 100? No | portano malattie

Migranti Diciotti a Rocca di Papa - abitanti in rivolta : «Non li vogliamo - portano malattie» : Dalla nave 'Diciottì al centro di accoglienza 'Mondo Migliorè di Rocca di Papa, alle porte di Roma. Poi il trasferimento nelle tante diocesi italiane che hanno dato...

Migranti - espulsi i responsabili della rivolta al Cpr di Torino - : Si tratta di 11 ragazzi residenti al centro permanente del capoluogo piemontese che lo scorso 6 agosto avevano danneggiato la struttura e lanciato mattoni, vetri, chiodi e frammenti metallici contro ...

Diciotti - fermati due Migranti per la rivolta sulla Vos Thalassa : Non si spegne il caso dei migranti salvati dalla Vos Thalassa e poi sbarcati dalla Diciotti nel porto di Trapani. Di fatto sullo sbarco di questi 67 migranti si è creato un vero e proprio scontro tra ...

Migranti - Libia conferma rivolta su nave : 18.29 I Migranti salvati dal rimorchiatore Vos Thalassa si sono ribellati e hanno minacciato l'equipaggio perché non volevano tornare in Libia. Lo conferma la Guardia costiera libica. "Il rimorchiatore era stato noleggiato dalla Libia per supporto a piattaforme petrolifere. Con il coordinamento della Guardia costiera è intervenuto per il salvataggio di 63 persone che sarebbero state consegnate a noi", spiega il portavoce della Guardia costiera ...