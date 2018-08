Migranti | nel pomeriggio incontro Salvini-Orban a Milano

Migranti - le navi delle Ong bloccate a Malta. SeaWatch : “Costrette a rimanere nel porto senza alcuna motivazione” : L’Aquarius, la nave operata da SOS Mediterranèe in partnership con Medici senza Frontiere,è rientrata a Marsiglia, dopo una situazione di stallo durata più una settimana al largo delle coste della Tunisia e con a bordo cinque tunisini salvati. A Malta, intanto, tre navi di altre ong rimangono bloccate in porto : Lifeline, Sea-Watch e Seefuchs. La MV Lifeline resta sotto sequestro: il comandante sta affrontando un procedimento sulla registrazione ...

Diciotti - il sindaco di Messina : «Ci inviano i Migranti senza avvisare - li metto nelle baracche» : 'Ho chiesto la dichiarazione dello stato di emergenza al Governo, ma intanto devo trovare il posto per loro e sono pronto a requisire mezzo mondo perché io non tengo 10mila famiglie sotto l'amianto, ...

Migranti : Unhcr - nel 2018 più di 1.600 morti nel Mediterraneo : Già nel 2018 , più di 1.600 persone hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere le coste europee, nonostante il numero di coloro che cercano di attraversare sia diminuito in maniera significativa rispetto agli anni precedenti". A ricordarlo è L’Unhcr, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, dicendosi "pronta a sostenere gli Stati nello sviluppare un approccio basato sul salvataggio delle ...

RISCHIO ITALIA/ Genova e Migranti - le crepe nel Governo fanno vendere i Btp : Sono aumentate le vendite di Btp negli ultimi mesi, un trend che non sembra fermarsi anche a causa delle divisioni che sono sempre più evidenti nel Governo .

Non solo Fico : nel M5S vari parlamentari critici sulla 'linea Salvini' sui Migranti : La vicenda della nave Diciotti, ormeggiata per giorni nel porto di Catania, è giunta ormai a conclusione. Un episodio che ha visto, fra le sue molte conseguenze politiche, anche l'emergere di una differenza di vedute piuttosto sostanziale fra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Camera Roberto Fico . La terza carica dello Stato è risultato essere dei pochi 'big' nazionali pentastellati ad aver proferito pubblicamente ...

Diciotti - nella notte sbarcano tutti i 137 Migranti. Conte : “Sconfitta per l’Europa”. Ue : “Solidarietà non basta” : L’incubo è finito poco dopo la mezzanotte. Sono tutti a terra i 137 migranti rimasti a bordo della nave Diciotti ormeggiata per cinque giorni al porto di Catania. Hanno trascorso la notte nell’hotspot realizzato nell’ex caserma Gasparro di Messina. In molti hanno dormito poco visto che sono arrivati, su autobus dell’aeronautica militare di stanza a Sigonella, nella tarda nottata. Resteranno nella struttura gestita dalla società Badia ...