Migranti | Lucente Fdi | Pd pensa a loro non a italiani in difficoltà

liberoquotidiano

(Di martedì 28 agosto 2018) Milano, 28 ago. (AdnKronos) - "Dopo le sfilate degli esponenti del centrosinistra sulla Diciotti, oggi si sono svolte quelle in piazza San Babila, a Milano: il Pd ormai si muove solo per gli immigrati. Perprepara manifestazioni, scioperi della fame, marce arcobaleno e passerelle sulle navi (co