Migranti | Der Spiegel accusa l’Italia | “Navi Ue non fanno più salvataggi | così Roma vuole

Libia - le immagini su torture ai Migranti che il Papa ha voluto vedere - : Il Pontefice ha raccontato ai giornalisti di aver visto "cosa succede a chi viene riportato indietro", in Libia. Nelle immagini girate con i telefonini si vedono torture e violenze di ogni genere. "...

Migranti - i video delle torture subite in Libia che Papa Francesco ha chiesto di vedere : Dall'inizio di giugno, il ritiro dell'Italia dal coordinamento dei salvataggi in mare nel Mediterraneo centrale e la nuova politica di rifiuto dello sbarco alle navi che trasportano rifugiati e ...

“I Migranti? Pensateci bene…”. Papa Francesco ha voluto vedere quei video choc : Il video che mostra chi scappa da fame e guerre, è troppo cruento, scrive L’Avvenire, ma Papa Francesco ha voluto vederlo. Ha osservato in silenzio quelle immagini, arrivate in Italia insieme ai superstiti, in quello che viene definito lager libico e che il quotidiano riporta in minima parte. Sono immagini drammatiche che, una volta viste, difficilmente si possono dimenticare. Come gli occhi imploranti di un ragazzo in lacrime che ...

Ecco chi è il pm che indaga Salvini e considera "amici" i Migranti : Luigi Patronaggio non è diventato "famoso" ieri, quando ha deciso di iscrivere nel registro degli indagati il ministro dell'Interno. Certo, la vicenda della nave Diciotti, l'interrogatorio a Roma dei funzionari del Viminale e infine la decisione di mettere nel mirino Salvini ne avranno aumentato la (im)popolarità. Ma chi è il procuratore capo di Agrigento?Patronaggio ha 38 anni e tre figli. Una delle sue ultime indagini, quella sulle presunte ...

Caso Diciotti - si dimette il presidente dell'Agenzia del Farmaco : "Intollerabile come medico vedere i Migranti trattati in questo modo" : Il presidente dell'Agenzia italiana del Farmaco, Stefano Vella, ha presentato le dimissioni al ministro della salute Grillo e alla conferenza delle Regioni per la vicenda Diciotti. "Non mi è possibile tollerare - ha detto all'ANSA - come medico, di presiedere un ente di salute pubblica in questo momento in cui persone vengono trattate in questo modo sul nostro territorio, dove esiste un sistema universalistico di garanzia della salute. ...

Diciotti - sbarcano 13 Migranti : 4 donne si rifiutano di scendere per rimanere con i parenti : L’ufficio di Sanità marittima di Catania aveva ordinato lo sbarco immediato dalla nave per emergenze mediche di 11 donne e 6 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi

Diciotti - Salvini : «Lavoro per chiudere». L'Albania accoglierà 20 Migranti : Diplomazie al lavoro per tentare di risolvere la vicenda della nave Diciotti e degli oltre cento migranti a bordo. Dopo le minacciose dichiarazioni degli ultimi giorni, i vice premier Luigi Di...

Diciotti - sbarcano 12 Migranti : 5 donne si rifiutano di scendere per rimanere con i parenti : Concluso lo sbarco dei primi dodici migranti - sei uomini e sei donne, da nave Diciotti, ormeggiata al porto di Catania, disposto per ragioni sanitarie. L'ordine di sbarco è stato deciso per 17, ma ...

Nave Diciotti - Renzi e Boschi contro Salvini : “Migranti sequestrati - fateli scendere subito. Restiamo umani” : Renzi e Boschi contro il governo per il caso della Nave Diciotti, bloccata da giorni al porto di Catania: "Ci sono 150 eritrei che fuggono dalla guerra. E ci sono 42 italiani che servono con onore il nostro Paese nella Guardia Costiera. In totale sono 192 persone. Sono tutti sequestrati dai post Facebook di qualche ministro. Ma i diritti umani valgono più dei "mi piace" sui social. E allora ricordiamoci che noi siamo l'Italia, non uno stato ...

Altri 16 Migranti dovrebbero scendere dalla Diciotti : Lo ha deciso l'Ufficio di sanità marittima di Catania, citando motivi di salute: non è chiaro se Salvini sia d'accordo The post Altri 16 migranti dovrebbero scendere dalla Diciotti appeared first on Il Post.

Migranti - Fedriga : "Manderò forestali al confine con la Slovenia" : La vicenda della Nave Diciotti non è l'unica al centro del dibattito. C'è anche la "rotta balcanica" per controllare la quale l'Unione Europea si è affidata alla Turchia di Erdogan, ricoperta di denaro per occuparsi del duro lavoro (in realtà, il lavoro sporchissimo) al posto della civile Europa. La rotta balcanica in realtà non è stata del tutto "chiusa" ed in Friuli Venezia Giulia continuano ad arrivare, dopo aver percorso distanze enormi a ...