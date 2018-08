MIGRANTI | AQUARIUS E LIFELINE | NAVI ONG SPARITE DAL MEDITERRANEO Sea-Watch 3 | non

MIGRANTI - anche nave Aquarius si ferma : così le ong sono sparite dal Mediterraneo : anche la Aquarius ha lasciato la zona di Ricerca e soccorso. Il 26 agosto la nave operata da SOS Mediterranée e Medici senza Frontiere è rientrata a Marsiglia, dopo una situazione di stallo durata più una settimana al largo delle coste della Tunisia e con a bordo cinque tunisini salvati. Ora a soccorrere le imbarcazioni con cui i Migranti affrontano la traversata del Mediterraneo centrale non è rimasta nessuna ong. L’ultimo viaggio di ...

MIGRANTI : Aquarius diretta a Marsiglia : ANSAmed, - TUNISI, 25 AGO - La nave Aquarius delle ong Sos Méditerranée e Medici senza frontiere, bloccata da una settimana al largo della Tunisia, ha ripreso oggi la sua navigazione verso il porto di ...

Aquarius - l'Ue ha pagato all'Italia più di 200mila euro per accompagnare i MIGRANTI a Valencia : Secondo il sito di informazione il nostro Paese ha usato una buona parte di fondi europei per permettere alla nave di raggiungere il porto spagnolo

MIGRANTI - dagli yacht alla nave Aquarius storia di Alessandro : “Guadagno sei volte meno - ma ho dato un senso alla vita” : “Se devo quantificare, ora guadagno sei volte meno di prima”. Alessandro è originario di Torino ed è uno dei soccorritori del team di SOS Mediterranée a bordo dell’Aquarius, in pattugliamento da ieri nella zona Sar di fronte alla Libia. Prima di questa vita ha girato il mondo e ha un’esperienza quasi decennale sulle navi: da Greenpeace al mondo dello yatching. “Ma non è comparabile: ora ho dato un senso alla vita. E salvare vite vale ...

Aquarius sbarcata a Malta : anche l'Italia accoglierà una parte dei MIGRANTI : Il governo maltese, con un comunicato, ha annunciato che anche ''l'Italia aderisce all'iniziativa di ridistribuzione dei migranti a bordo della Aquarius [VIDEO]'', spiegando che sarebbe stato proprio il governo italiano a contattare quello maltese per confermare la propria collaborazione. La nave Aquarius è sbarcata ieri nel porto di La Valletta, con a bordo i 141 migranti che saranno così suddivisi fra Spagna, Francia, Germania, Lussemburgo, ...

MIGRANTI - Guardia costiera soccorre nave con 170 persone. Viminale : “Vadano a Malta o rifiutiamo i 20 dell’Aquarius” : La Guardia costiera italiana ha soccorso un barcone con 170 persone a bordo e il Viminale chiede siano accolte da Malta. Dopo che nelle scorse ore era stato trovato un accordo sulla gestione della nave Aquarius con 141 Migranti a bordo (di cui l’Italia ha accettato di accoglierne 20), ora il ministro dell’Interno riapre un nuovo fronte e ancora una volta con i vicini maltesi. “In Europa non cambiano mai”, ha scritto ...

