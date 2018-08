Migranti a bordo di una barca a vela sbarcati nella riserva di Vendicari

Veliero carico di Migranti verso il porto di Brindisi : a bordo anche bambini : Brindisi - Un Veliero carico di migranti è stato intercettato al largo della costa di Brindisi da un mezzo navale della Guardia di Finanza: a bordo ci sarebbero anche bambini. Almeno 50 persone, ...

Nave Diciotti - Roberto Saviano a Salvini : 'Un atto criminale tenere i Migranti a bordo' : 2 Roberto Saviano torna all'attacco contro il titolare del Viminale non usando mezzi termini, ma sferrando una pesante bordata per la gestione della vicenda Diciotti. 'È un atto criminale tenere i migranti sulla Nave Diciotti ndr in questo modo', ha detto lo scrittore napoletano da Riace, dove si trovava per un incontro con il primo cittadino della cittadina calabrese. Saviano: 'Salvini deve capire che è Ministro' Lo scontro fra ...

I Migranti a bordo della Diciotti verranno fatti sbarcare tutti : I migranti a bordo della nave della Guardia Costiera Diciotti verranno fatti sbarcare tutti nelle prossime ore e gran parte di loro sarà ospitata dalla Chiesa italiana, "dai vescovi che hanno aperto le porte, i cuori e il portafoglio". Lo ha annunciato alla festa della Lega di Pinzolo il vicepremier, Matteo Salvini, mentre giungeva la notizia di un'apertura di un fascicolo per sequestro di persona nei ...

Nave Diciotti : Casi di sospetta tubercolosi a bordo - sbarco immediato per alcuni Migranti : Visita a bordo degli ispettori del ministero, per dei Casi sospetti di tubercolosi L’ufficio di Sanità marittima di Catania ha ordinato lo sbarco immediato dalla Nave Diciotti di 11 donne e 5 uomini, di cui due con sospetta tubercolosi. Ci sarebbe, a quanto si è appreso, l’ok anche del ministero dell’Interno. Qualche ora prima alcuni ispettori del ministero della Sanità erano saliti a bordo dell’imbarcazione della Guardia ...

Diciotti - Salvini : "Lavoro a soluzione positiva". Identificazione dei Migranti a bordo? : Mentre a Catania la Croce Rossa Italiana ha proceduto a un'ispezione sanitaria sulla nave Diciotti su ordine del ministero della Salute e alle 17 è attesa una manifestazione antirazzista con lo slogan "facciamoli scendere", a Roma vanno avanti gli interrogatori del Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, che sta ascoltando alcuni funzionari del ministero dell'Interno, ma non il titolare del dicastero, Matteo Salvini, che si è detto ...

Diciotti - 16 Migranti a terra. Ma gli altri restano a bordo : E mentre l'Ue non arriva al dunque e non trova una soluzione per i 150 immigrati a bordo della nave Diciotti, l'imbarcazione della Guardia Costiera resta ferma nel porto di Catania.Il governo giallo-verde non ha nessuna intenzione di prendersi tutti i migranti (come è già successo più volte in passato) e per questa ragione sta attendendo risposte sulla redistribuzione da Bruxelles. Risposte che non arrivano. E così i profughi rimangono sulla ...

Diciotti - Migranti in attesa dei funzionari per l’identificazione. A bordo ispezione sanitaria : L’ipotesi era stata definita «concreta» dal Viminale ma fino alle 12 sottobordo della «Diciotti» non c’è traccia dei funzionari addetti: i 150 migranti sono soli

Tensioni a bordo della nave - i Migranti rifiutano il cibo. Sospese tutte le visite : Condizioni sempre più difficili per i 150 profughi, in gran parte eritrei. Ore di tensione sul pattugliatore della guardia costiera dopo che un gruppo di migranti ha deciso di attuare lo sciopero ...

Diciotti - sciopero della fame dei Migranti rimasti a bordo. Salvini : «I poveri italiani lo fanno tutti i giorni» : Cresce la tensione a bordo della Diciotti: i migranti hanno iniziato venerdì uno sciopero della fame. Lo conferma con un tweet anche il senatore Pd, Davide Faraone, in «contatto costante» con la ...

Diciotti - «Sciopero della fame dei Migranti rimasti a bordo» : «Ho appena avuto notizia dalla Capitaneria di Porto che a bordo della nave Diciotti c'è tensione e i migranti hanno iniziato uno sciopero della fame. Pertanto, le visite a bordo per esprimere ...