Microsoft Authenticator arriva ufficialmente su Apple Watch

surface-phone

: Cellulari: Microsoft Authenticator, arriva il supporto ad Apple Watch | TestFlight... #Microsoft #Authenticator… - TuttOSuLinuX : Cellulari: Microsoft Authenticator, arriva il supporto ad Apple Watch | TestFlight... #Microsoft #Authenticator… - arocco1992 : Microsoft Authenticator, arriva il supporto ad Apple Watch | TestFlight Microsoft Authenticator supporterà presto… - agemobile : Microsoft Authenticator per Apple Watch disponibile in versione Preview Pubblica - -

(Di martedì 28 agosto 2018) Dopo Android, iOS e Windows 10 Mobile,ha rilasciato ora la versione dell’appappositamente sviluppata per. Per chi non la conoscesse,è un’applicazione multipiattaforma utile per accedere all’accountsenza la necessità di ricordare ogni volta la password ed eventualmente verificare le credenziali mediante l’invio di un SMS al proprio numero di telefono o di una mail all’indirizzo di posta elettronica: basta semplicemente accettare la richiesta inviata adche, generando dei codici di sicurezza usa e getta, consente velocemente l’accesso. La versione pubblicata per gli orologi della Mela è attualmente una beta ma, dopo aver ricevuto abbastanza feedback e suggerimenti,la renderà sicuramente definitiva a tutti gli effetti. Nonostante il display sia per ovvi motivi ...