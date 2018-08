Michael Jackson | le celebrazioni per i 60 anni del re del pop

Cosa è successo (veramente) con la voce di Michael Jackson? : Nel 2010, a un anno dalla morte di Michael Jackson, la Sony aveva estratto dal cilindro un album postumo. Un lavoro a cui il re del pop si era dedicato nei mesi precedenti la sua scomparsa, zeppo di inediti e significati. Il disco, intitolato semplicemente Michael, era stato pubblicato con i crismi del caso, ma i fan più affezionati non s’erano lasciati abbindolare dalla retorica. Su Internet, erano cominciate a circolare certe teorie, secondo ...

Eagles battono Michael Jackson : è il loro “Greatest Hits” l’album più venduto di sempre negli Usa : Thriller di Michael Jackson non è più l’album più venduto negli Stati Uniti. La Recording Industry Association of America ha infatti certificato come “38 volte disco di platino” l’album degli Eagles The Greatest Hits 1971-1975, il disco che raccoglie tutti i grandi successi della band di Los Angeles. Una vittoria che arriva con quattro decenni di ritardo visto che l’album è stato pubblicato nel 1976 ma che certifica ...

Thriller di Michael Jackson non è più l’album più venduto di sempre : Dopo 30 anni il re del pop perde un pezzo importante di scettro. Thriller, che da tanto dominava la classifica RIAA (the Recording Industry Association of America) degli album più venduti di ogni tempo, non sta più al primo posto, che oggi, con 38 milioni di copie vendute passa a The Eagles’ Greatest Hits 1971-1975. La notizia arriva con le congratulazioni del CEO dell’associaizone dell’industria dei discografici americani, Cary ...

Il discorso di Jennifer Lopez ai VMA dopo la conquista del Michael Jackson Video Vanguard Award (video) : Jennifer Lopez ai VMA porta il discorso di ringraziamento per la conquista del prestigioso premio Michael Jackson Video Vanguard Award, giunta sul palco come prima artista latina insignita del riconoscimento che da anni dà sfoggio alla manifestazione. L'artista ha quindi preso la scena con un'esibizione degna del suo nome, che ha voluto accompagnare con un discorso nel quale ha voluto includere i ringraziamenti per i tanti anni di carriera ...

GHALI/ Video - la sua passione per Michael Jackson : "Me l'ha fatto scoprire mia mamma" (Battiti Live 2018) : Nella seconda tappa di Battiti Live 2018, GHALI si è esibito sulle note di Cara Italia e Habibi, ma ha inoltre lanciato un messaggio a un suo fan scomparso poche ore prima.(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 21:37:00 GMT)

"Michael Jackson fu castrato chimicamente dal padre". Le dichiarazioni del medico della star : Michael Jackson fu castrato chimicamente dal padre, quando era solo un bambino. È questa l'ultima rivelazione che ha fatto Conrad Murray, il medico che ha seguito la star del pop prima della sua scomparsa. Il dottore - condannato a quattro anni di carcere per aver fornito alla star del sedativo - in occasione della morte di Joe Jackson, deceduto a fine giugno per un cancro al pancreas, lo ha definito "il peggior padre della storia", ...

Si fa ancora fatica a pensare che il re del pop se ne sia andato. Era il 25 giugno 2009 quando il corpo quasi senza vita di Michael Jackson fu trovato nella sua casa di Holmby Hills a Los Angeles. Jackson morì in seguito a un attacco cardiaco provocato da un'intossicazione da propofol, a meno di tre settimane dall'inizio dei suoi concerti a Londra.

Drake - nel nuovo album da record ci sono Michael Jackson e la paternità : Drake uomo dei record: sì, è stato detto pochi mesi fa a proposito del suo ingresso al primo posto nella top 100 USA, ma poi il cantautore ha pubblicato un nuovo disco e nel giro di pochi giorni ha conquistato un altro primato. Il nuovo successo riguarda Scorpion, quinto album studio dell’artista, uscito venerdì 29 giugno, che, stando a Variety, potrebbe aver infranto due record tra Spotify e Apple Music. Secondo i dati di ...