Meteo | a settembre torna l’estate in Sardegna

meteoweb.eu

: Previsioni meteo 28 agosto 2 settembre 2018: autunno alle porte e freddo in arrivo - infoitestero : Previsioni meteo 28 agosto 2 settembre 2018: autunno alle porte e freddo in arrivo - GiostraGiacomo : Meteo, fine agosto ci sorride: a inizio settembre c'è il ribaltone - Today - MelchiorreG : Meteo Estate KO a Settembre ci attende un mese con precipitazioni molto ... -

(Di martedì 28 agosto 2018) Inil caldo epotrebbe restituire quello che agosto ha tolto all’estate con bombe d’acqua e grandinate che non si vedevano da tempo. “Dall’1entra l’autunnorologico – spiega l’esperto Alessandro Gallo – e dunque saluteremo il mese di agosto che, con la seconda quindicina segnata da forti piogge e nubifragi, non lo ricordavamo cosi’ piovoso da almeno 15-20 anni”. Nel weekend e con l’inizio di questa settimana, su tutta l’Isola le temperature sonote estive e le spiagge si sono nuovamente riempite. Clima pressoché estivo anche nei prossimi giorni, anche se l’Arpas segnala un aumento della copertura medio-bassa a partire da mercoledì 29 agosto. E se le previsioni più precise non vanno al di la’ di tre o quattro giorni, per ipotizzare cosa ci potrebbe regalare il ...