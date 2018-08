Mestre | ristoratore disse no alle slot e mise gratis calciobalilla | multato

Blastingnews

(Di martedì 28 agosto 2018) Stefano Ceolin,di(località di terraferma del comune di Venezia) ha perso la sua battaglia legale. Dovrà pagare una multa di 1.400 euro per aver messo a disposizione dei suoi clienti, gratuitamente, un "calciobalila". La Polizia Locale, infatti, in base ai regolamenti amministrativi, lo aveva ritenuto illegale. Ora che anche il Giudice di Pace ha rigettato l'ultimo ricorso (proprio come aveva fatto la Prefettura 4 anni fa), regalerà il biliardino ad un amico. La vicenda, definitivamente conclusa, all'epoca aveva fatto scalpore e sollevato numerose polemiche (anche il sindaco Orsoni, arrivò a scusarsi per la sanzione). Il calciobalilanon rispetta i regolamenti comunali Il Palco è un famoso ristorante con musica live di, a due passi dal teatro Toniolo. Per intrattenere i suoi clienti, il gestore, Stefano Ceolin, aveva pensato di non installare...